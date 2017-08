Heves vihar csapott le Makaóra és Hongkongra a rekord erősségű tájfun után

Heves trópusi vihar csapott le vasárnap Hongkongra és Makaóra, csupán négy nappal a rekord erejű Hato tájfun után, amely súlyos áradásokat, anyagi károkat és legalább 18 ember halálát okozta. A Pakhar nevű trópusi vihar 70 embernek okozott sérülést.



A trópusi viharra vasárnap reggel a harmadik legerősebb figyelmeztetés kiadásával készültek Délkelet-Kínában, de Hongkongban és Makaón délután már csökkentették a vihar várható erejét, mert a vihar szeme Teisan kínai városnál érte el a szárazföldet. A szélerősség így is elérte a 130 kilométert óránként a két különleges közigazgatású kínai övezetben. A lakosok még fel sem ocsúdtak a néhány nappal korábbi időjárási katasztrófából, a helyreállítás még javában folyik a Hato után.



Hongkongban 62-en megsérültek. Itt 206 légi járatot töröltek, 471-nek késleltették az indulását, 44 érkező járatot pedig máshova irányítottak - közölték a légiforgalmi hatóságok, hozzátéve, hogy még hétfőn is súlyos fennakadásokra kell számítani a légi közlekedésben. Az összes kompjáratot leállították a volt brit gyarmaton.



Hongkongtól keletre elsüllyedt egy kínai kereskedelmi hajó, de a 11 fős személyzet minden tagját kimentették a helyi hatóságok közlése szerint.



Több mint fél évszázada nem volt olyan erős tájfun Kína déli részén, mint amilyen szerdán csapott le a térségre, legalább 18 ember halálát okozva. Makaón nyolc ember életét követelte a Hato tájfun, és 153-an megsérültek. A szerencsétlenséget az utcákat elöntő víz és a hatalmas erejű - óránként 160 kilométeres sebességet is elérő - szél által betört, beszakított ajtók, ablakok okozták. Az időjárási katasztrófa áram- és ivóvíz-kimaradást okozott sok helyen. Az árvíz leginkább Makaó óvárosát öntötte el, és nagyon hirtelen jött.