Hivatalosan megerősítették: Tom Petty meghalt

Elhunyt Tom Petty - erősítette meg hétfő este a legendás amerikai zenész családja, menedzsere és szóvivője. Korábban ellentmondásos információk láttak napvilágot erről.A 66 éves szupersztárt hétfőn szívroham után súlyos, eszméletlen állapotban vitték be malibui otthonából egy Los Angeles-i klinikára. Az orvosok küzdöttek az életéért, de a TMZ magazin szerint családtagjai néhány órával később úgy rendelkeztek, hogy kapcsolják őt le a lélegeztetőgépről.Ellentmondásos információk láttak napvilágot hétfőn a legendás amerikai zenész, Tom Petty halálhíréről. A TMZ magazin a bejelentést követő néhány óra múlva visszavonta a hírt, és azt írta, még küzdenek a 66 éves zenész és dalszövegíró életéért, a New York Daily News azonban az esti órákban bejelentette, hogy lekapcsolták a gépekről.Tom Petty halálhíréről először a TMZ magazin adott hírt, majd ezt megerősítette először a CBS televízió, aztán több amerikai médium, köztük például a Variety magazin internetes kiadása, vagy a Huffington Post című portál is.A TMZ azonban néhány órán belül visszavonta a hírt, s azt írta: Tom Petty a vasárnap esti szívroham után súlyos és eszméletlen állapotban van, gépek tartják életben, és küzdenek az életéért.Hasonlóan tudósított a Rolling Stone magazin is. A hírt először megerősítő CBS televízió azonban változatlanul azt közölte, hogy a rocklegenda halott, családtagjai papot hívtak hozzá és rendelkeztek, hogy kapcsolják le őt a lélegeztető gépről. Több médium hangsúlyozta, hogy Tom Petty agyhalott.Sem a művész családja, sem pedig az impresszáriója egyelőre nem tett közzé bejelentést vagy nyilatkozatot. A Los Angeles-i rendőrség - újságírói érdeklődésre - csupán annyit közölt: nem áll módjában sem megerősíteni, sem cáfolni az ellentmondásos információkat.Los Angeles-i idő szerint vasárnap került kórházba, leállt a szíve, de az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. A hírt a CBS News megerősítette. 66 éves volt.Tom Petty 1950. október 20-án született a floridai Gainesville-ben. A zene Elvis miatt kezdte el érdekelni, 17 éves korában már beszállt az első zenekarába, a Mudcrutchba. Az igazi siker azonban a hetvenes-nyolcvanas években találta meg - írja az Index . Aktívan turnézott, halála előtt kevesebb, mint egy héttel még fellépett a Los Angeles-i Hollywood Bowlban.