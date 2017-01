Hobbidrónokat alakít fegyverré az Iszlám Állam

Egyre több kis méretű, kereskedelmi forgalomban kapható drónt vet be az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet az iraki hadsereg előrenyomuló katonáival szemben a moszuli harcokban - tudatta az amerikai hadsereg.



A hobbidrónokat lőszerrel látják el, és fegyverként használják őket - mondta helyi idő szerint szerdán Washingtonban Brett Sylvia ezredes, aki amerikai katonai tanácsadók egy csapatát vezeti Irakban.



Bár a drónokhoz rögzített lőszerek egy kisebb gránáthoz hasonlóak, a dzsihadisták ezzel is számos iraki katonát képesek megölni - hívta fel a figyelmet az ezredes.



Az amerikaiak által támogatott csapatoknak az utóbbi időben több ilyen készüléket sikerült megsemmisíteniük.



A dzsihadisták a múltban főként felderítésre használták a drónokat.



A moszuli offenzíva október közepén kezdődött a Washington vezette nemzetközi koalíció légi támogatása mellett. Az iraki erőknek a Tigris által kettészelt Moszul keleti felének nagy részét sikerült ellenőrzésük alá vonni, most pedig a város nyugati oldalán harcolnak a dzsihadisták ellen. Moszul az IÁ utolsó iraki bástyája. Az offenzíva kezdete óta több mint 100 ezren hagyták el a várost.