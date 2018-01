Holokauszt-emléknap - Juncker a gyűlölettel szembeni éberségre emlékeztetett

Az uniós bizottság vezetője az emléknap alkalmából kiadott közleményében hangsúlyozta, szembe kell szállni azokkal, akik hazugságokat terjesztenek történelemről, akik megkérdőjelezik a holokausztot, vagy tagadják annak alapvető jelentőségét. Amint arra Simone Veil, a közvetlenül választott Európai Parlament első elnöke, holokauszt-túlélő emlékeztetett, fel kell idézni az elveszettek nevét és személyes történetét annak megakadályozása érdekében, hogy másodszor is eltűnjenek - húzta alá.



"Mivel a holokauszt túlélőinek száma egyre fogyatkozik, erkölcsi kötelességünk biztosítani, hogy történeteik továbbra is Európa közös emlékezetének részét képezzék, a fiatal generációk számára is" - fogalmazott az elnök.



Juncker hozzátette, az uniós bizottság - az Európai Parlament kérésének is eleget téve - megerősíti a holokauszt-megemlékezéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködését. Az antiszemitizmus nemcsak a zsidók számára jelent fenyegetést, de a nyitott és liberális társadalmakat is alapjaiban veszélyezteti - fűzte hozzá.



Federica Mogherini, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatában arra emlékeztetett, hogy az Európai Uniót annak vágyával alapították, hogy a második világháború és a holokauszt borzalmai soha többé nem ismétlődhessenek meg. Mint elmondta, az unió és partnerei töretlenül küzdenek a terrorizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd ellen.



"A történelem legnagyobb tragédiáját követően magunkévá tettük a sokszínűséget és az Európai Unió alapjává tettük" - fogalmazott a főképviselő.