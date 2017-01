Hónapok óta körbejárt Washingtonban a Trumpról összeállított jelentés

Washingtoni illetékesek már októberben szembesültek azokkal a meg nem erősített és valószínűleg ellenőrizhetetlen állításokat tartalmazó hírszerzői feljegyzésekkel, amelyek kedden bombaként robbantak az amerikai sajtóban, azzal az állítással, hogy Moszkva Donald Trumpról gyűjtött kompromittáló anyagok birtokában van.



A 35 oldalas jelentés a többi között vesztegetéssel, szexuális perverzióval vádolja a megválasztott amerikai elnököt, továbbá azzal hogy az Egyesült Államokban élő oroszokról adott át információkat a Kremlnek.



Októberben a Mother Jones című amerikai magazin arról számolt be, hogy egy volt külföldi hírszerző egy magáncég embereként kutatott Trump orosz kapcsolatai után, és amit talált, már augusztusban átadta a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI).



A Reuters hírügynökség szerdán azt írta, hogy a magáncég által felbérelt ügynök eleinte Trump republikánus ellenfeleinek, majd a kormányzó demokratáknak a megbízásából dolgozott.



Kutakodásai eredményeként az ügynök arra a következtetésre jutott, hogy az orosz titkosszolgálatok a New York-i ingatlanmágnás oroszországi látogatásai alkalmával olyan kompromittáló anyagokat gyűjtöttek róla, amellyel Moszkva megzsarolhatja vagy ellehetetlenítheti az időközben republikánus elnökjelöltté vált Trumpot.



Harry Reid, a demokraták volt frakcióvezetője a képviselőházban, még tavaly októberben az FBI-hoz fordult, hogy tegyék közzé, milyen információkkal rendelkeznek Trump kampánycsapata és Oroszország kapcsolatáról.



"Világossá vált, hogy égető fontosságú információk birtokában vannak Donald Trump és fő tanácsadói kapcsolatáról és együttműködéséről Oroszországgal, amely az Egyesült Államokkal szemben nyíltan ellenséges érdekeket képvisel, s amelyet Trump úton-útfélen ajnároz. A közvéleménynek joga van tudni erről" - írta az FBI-nak Reid. Nem világos ugyanakkor, hogy pontosan mennyit tudott.



November közepén John McCain republikánus szenátor is tudomást szerzett a Trumpra vonatkozó vádakról, de úgy vélte, hogy rendes nyomozás nélkül lehetetlen ellenőrizni, hogy igazak-e. Az arizonai politikus ráadásul azért sem akarta beleártani magát az ügybe, mert úgy tűnhetett volna, mintha elégtételt akarna venni azért, hogy Trump becsmérelte őt a kampányban.



A The Wall Street Journal című lap szerdán a brit Christopher Steele-t, az Orbis Business Intelligence üzleti hírszerző cég egyik igazgatóját nevezte meg az anyag készítőjeként. A cég "sem cáfolni, sem megerősíteni" nem volt hajlandó, hogy a feljegyzéseket ők készítették.



A meg nem erősített állításokat tartalmazó dokumentumot a Buzzfeed című hírportál közölte kedden, arra hivatkozva, hogy az olvasók majd eldöntik, mit gondoljanak róla. Más sajtóorgánumok óvatosabbak voltak, és az információ ellenőrizhetetlenségére hivatkozva magát a jelentés szövegét nem tették közzé.



Trump szerint az egész álhír, politikai boszorkányüldözés folyik ellene, az állítások nem igazak, a kiszivárogtatók pedig "beteg emberek".



Trump szerdai sajtótájékoztatóján nem engedte, hogy a sztorit elsőként közlő CNN hírtelevízió riportere kérdést tegyen fel. Jim Acosta, a patinás hírtévé fehér házi tudósítója arról számolt be, hogy miután ismételten, többször megpróbált kérdést feltenni, Trump szóvivője azt közölte vele, hogy ha így folytatja, ki fogja dobatni a sajtótájékoztatóról.