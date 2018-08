Horror: egyszerre szült és adagolta túl magát egy nő egy amerikai gyorsétterem vécéjében

A 26 éves Elizabeth D. Sanders besétált a Burger King mosdójába, aztán magára zárta az ajtót. Az étterem menedzsere ment utána, miután feltűnt neki, hogy egy ideje már bent tartózkodik - írta a BorsOnline.

Látta, hogy mindent vér borít a mosdóban, és azonnal hívta a rendőrséget. Amikor a rendőrök rányitottak, Sanders még a vécén ült mellette pedig egy adag heroin hevert. Azt mondta a rendőröknek, hogy éppen elvetélt.

Amikor az orvos is megérkezett a helyszínre, belekukkantottak a vécébe, amiben egy újszülött feküdt, arccal felfelé. Ahogy Sanders felállt a vécéről, a gyerek megfordult, és fejjel lefelé beleesett a vécé vízébe. A gyereket gyorsan a közeli kórházba szállították, ahol sikerült megmenteni az életét, most is lábadozik.

Sanderst is kórházba vitték. Közben kiderült, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene, miután pénzt lopott a bárból, ahol dolgozott.

A rendőrök megtalálták az apát, Sanders barátját is. A szintén 26 éves Zachary Frey egész idő alatt a gyorsétterem parkolójában ücsörgött egy kocsi kormánya mögött eszméletlenül kiütve a drogoktól.

Az eset az ohiói Chillicothe-ben történt.