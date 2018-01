Horror Sydney-ben: tetemek ezrei potyogtak a fákról

Denevérkölykök ezreit pusztíthatta el az Ausztráliában tomboló hőség, Sydney egyik városrészében a fákról potyogtak a tetemeik - írta kedden a news.com ausztrál kiadása.



Vasárnap, amikor Sydney volt a Föld legforróbb városa, állatmentő önkéntesek küzdöttek a melegtől kimerült repülő rókák megmentéséért.



Voltak kölykök, amelyek a fán lógva pusztultak el, több száz a talajra zuhanva - mondta a Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown nevű jótékonysági szervezet egy szóvivője.



A 47,3 Celsius-fokos forróságban a fáradhatatlan önkéntesek fecskendőkkel igyekeztek folyadékot juttatni a fiatal emlősök szervezetébe, hogy megakadályozzák a kiszáradásukat.



"Főként a legfiatalabb repülő rókák vesztek oda százával. A tetemek összeszámlálásakor derül majd ki, hogy akár ezrek is elpusztulhattak. A kifejlett állatok árnyékot kerestek távolabb, a kölykök így egyedül maradtak" - mondta a szóvivő.



"Valójában elevenen megfőttek. A hőség az agyukat forralta fel annyira, hogy a viselkedésük zavarossá vált" - magyarázta Kate Ryan, a szervezet denevérszakértője.



A repülő rókát, Ausztrália legnagyobb denevérét a "sebezhető fajok" közé sorolják és a helyi törvények védik.