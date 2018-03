Horst Seehofert bosszantja Merkel ellentmondása az iszlám németországi helyzete körüli vitában

Felbosszantotta Horst Seehofer német belügyminisztert, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökét, hogy nyilvánosan ellentmondott neki a muzulmán vallás és kultúra németországi helyzete körüli vitában Angela Merkel kancellár, a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke - írta a Der Spiegel című német hírmagazin.



A hetilap szombaton megjelenő számából ismertetett részletek szerint Horst Seehofer elmondta, hogy "jottányit sem enged", továbbra is az az álláspontja, hogy az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz.



A Der Spiegel szerint a politikust teljesen váratlanul érte és mélyen felzaklatta, hogy Angela Merkel ellentmondott neki az új kormány programját a szövetségi parlamentben (Bundestag) szerdán ismertető beszédében. Kiemelte, hogy cseppnyi megértés sincs benne a kancellár lépése iránt, amely szerinte teljességgel szükségtelen volt.



Angela Merkel a Bundestagban azt mondta, hogy a Németországban élő mintegy 4,5 millió muszlim révén a vallásuk, az iszlám is Németország részévé vált.



A Der Spiegel összeállítása szerint a CSU vezetése egyetért a pártelnökkel. Meggyőződésük szerint csak úgy lehet sikeresen fellépni a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló, Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki párttal szemben, hogy a "jobboldali populisták" témáit is elfoglalják.



Ezért a CSU "nem enged az iszlám körüli vitában" - jelentette ki Markus Blume, a bajor regionális párt főtitkára, hozzátéve, hogy Horst Seehofer helytálló, és a lakosság túlnyomó többségének véleményével megegyező megállapítást tett, amikor kimondta, hogy az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz.



Ezzel szemben a CDU-ban azt sürgetik, hogy lépjenek túl az ügyön. Saar-vidék tartomány CDU-s miniszterelnöke, Tobias Hans a Der Spiegelnek azt mondta, hogy "a vita értelmetlen", és "nem a politika dönti el, hogy melyik vallás tartozik hozzá országunkhoz, és melyik nem".



Hozzátette, hogy mindenki hozzátartozik Németországhoz, aki elfogadja a német jogrendet és értékrendet, és beilleszkedik a társadalomba.



Schleswig-Holstein tartomány CDU-s miniszterelnöke, Daniel Günther figyelmeztette a testvérpártot, hogy ne bonyolódjék "álvitákba". Kiemelte, hogy a szövetségi kormány megalakításával a "konkrét politika végrehajtásának" jött el az ideje.



A 82,6 milliós Németországban nagyjából 4-4,5 millió muszlim él, többségük szunnita török. A menekülthullám révén valószínűleg több mint félmillióval nőtt a muszlimok száma az országban, arányuk így 6-7 százalék körül lehet.