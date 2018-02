Horvát államtitkár: Horvátország haldoklik, a kormány pedig komolytalanul áll a kérdéshez

Nada Murgaric demográfiai, családügyi, ifjúsági és a szociális miniszter a demográfiai megújulás érdekében tett rendelkezéseket ismertette sajtótájékoztatóján, egyebek között a családi pótlékra jogosultak körének bővítéséről beszélve és arról, hogy mindenki számára elérhetővé teszik az óvodai ellátást, majd átadta a szót államtitkárának.



Egy újságírónak arra a felvetésére, hogy a tárca ugyanezeket az intézkedéseket jelentette be három hónappal ezelőtt, és azóta miért nem történt előrelépés, az államtitkár kifakadt, és azt válaszolta: "Igaza van, ez egy nagy színjáték."



Jelezte, hogy demográfusként az említett lépéseket komolytalannak tartja, miközben szerinte Horvátország "haldoklik", és fennállása óta a legrosszabb helyzettel küzd. "Mint fiatalember, horvát állampolgár, két gyermek édesapja, munkanélküli feleség férje és munkanélküli szülők gyereke nem hiszem, hogy ilyen hozzáállással bármin is változtatni tudunk" - mondta láthatóan feldúltan, majd bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond tisztségéről és távozott a teremből.



A lépése meglepte a minisztert, aki azzal magyarázta a helyzetet, hogy egy fiatalember, egy tudós türelmetlenségéről van szó.



A horvát statisztikai hivatal kedden közölt adatai szerint 2017-ben 17 614-el többen haltak meg, mint ahány gyerek született, ez a szám pedig egyre csak nőtt az elmúlt hét évben. Az elvándorlás is óriási méreteket öltött, a társadalmi szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy minden ötödik horvát állampolgárt az elszegényedés veszélye fenyegeti.



A tárcavezető szerint a statisztikák nem biztatóak, de a negatív trend nem a mostani kormányzás alatt alakult ki.



A politikus úgy vélekedett, hogy nagy a közvélemény nyomása és nagy eredményeket várnak el. "Mindenkinek joga van a csalódottsághoz, de a mi munkánkban kitartónak és következetesnek kell lennünk, mindent megteszünk, hogy a demográfiai megújulásban eredményeket érjünk el" - hangsúlyozta.



Horvát sajtóértesülések szerint hamarosan kormányátalakítás várható Zágrábban. A hírek alapján éppen Nada Murgaric lesz az egyik miniszter, akit menesztene kabinetjéből Andrej Plenkovic kormányfő. Ezeket a feltevéseket azonban nem kommentálta kedden a tárcavezető.