Hüllőtolvajok fosztogatják az ausztrál állatkerteket

Egy ausztráliai vadaspark teljes hüllőállományát ellopták vasárnapra virradóra.



A betörők kora hajnalban hatoltak be a Newcastle város melletti Blackbutt Rezervátumba, és magukkal vitték az összes kígyót, gyíkot és teknőst.



A betörés miatt a vadaspark kénytelen volt törölni szokásos napi hüllőshowját, amely pedig mindig sok gyermeket vonz.



A Sydneytől 200 kilométerre északra fekvő vadaspark rajongói a közösségi médiában elmondták, hogy a héten más állatkertekbe is betörtek, és a tolvajok hüllők tucatjait vitték magukkal.



Szakértők szerint az Ausztráliában honos állatok illegális kereskedelmét az online piac ösztönzi.



Míg egy kurtafarkú szkink Ausztráliában már 400 ausztrál dollárért (83 ezer forint) is kapható, a nemzetközi kereskedelemben 10 ezer ausztrál dollárt (2 millió forint) is megadnak értük - mondta a The Age című lapnak Rebecca Johnson kutató.



Az ausztrál hatóságok júliusban felgöngyölítettek egy nemzetközi állatcsempészbandát, amelynek szálai Norvégiába és Olaszországba vezettek. Egy ausztrál férfit 2000 dollárra (414 ezer forint) büntettek egzotikus állatokkal való üzletelésért.