Hurrikánhíradónk jelenti: másfélmillióan áram nélkül Floridában

A trópusi ciklon már az Egyesült Államokban is szedett áldozatokat: három ember az erős széllökések miatti autóbalesetekben vesztette életét a hét végén.

Scott arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nem tudott - vagy nem akart - elköltözni a vihar elől, semmiképpen ne hagyja el otthonát. "Ezt a vihart a szabadban nem lehet túlélni" - fogalmazott a kormányzó.

A hurrikán Georgia, Tennessee, Észak-, és Dél-Karolina, valamint Alabama államokat fenyegeti, összesen 65 millió embernek kell szembenéznie a viharral. A Floridával északon határos Georgiában Nathan Deal kormányzó az állam egész területére szükségállapotot hirdetett ki. Az állam part menti vidékein már szerdán elrendelték a kötelező kiürítést.

A hurrikán szeme - vagyis középpontja - továbbra is még nagyjából 24 kilométeres távolságra van a szigetcsoporttól. A ciklon óránként 13 kilométeres sebességgel közelít a szárazföld felé. Irma az előrejelzések szerint a Florida Keys szigetcsoport elérése után a Floridai-félsziget délnyugati partján halad majd tovább. Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint tornádók is kialakulhatnak a Miami, illetve az attól északra fekvő Jupiter város közötti mintegy 140 kilométer hosszú partszakaszon.

a Harvey hurrikán komoly áradásokat okozott, majd megérkezett az Irma legalább 131 milliárd dolláros kárral, és ehhez hozzáadódik a hamarosan lecsapó José hurrikán rombolása. A becsült kár így akár 200 milliárd dollár is lehet - mondta a Lloydís vezérigazgatója.

Kuba már romokban hever

Több mint másfélmillió háztartás és üzlet maradt áram nélkül Floridában vasárnap, Donald Trump elnök az Irma hurrikán által veszélyeztetett több szövetségi állam kormányzójával egyeztetett. Az Irma hurrikán - a floridai Keys-szigetek után - vasárnap helyi idő szerint a kora délutáni órákban elérte Miamit és az állam délnyugati vidékét. A vihar óránkénti 210 kilométeres széllökésekkel tombolt, Miami tengerparti utcái víz alá kerültek.Miami belvárosában felhőkarcolókat rongált meg a szél, a városközpont - amely alig kétszáz méternyire esik a tengerparttól - víz alatt állt, egyes részeken derékig ért a víz, és a vízszint várhatóan még emelkedik is, a széllökések ugyanis tízméteresre korbácsolják a tenger hullámait. A Keys-szigetcsoporthoz vezető országút teljesen eltűnt a víz alatt.Az országos meteorológiai szolgálat háromóránként ad ki jelentést, és háromóránként tart tájékoztatót Rick Scott floridai kormányzó is. A kormányzó ismételten arra figyelmeztetett, hogy az időközben 3-as erősségűre csökkent hurrikán is életveszélyes, az állam Mexikói-öböl menti nyugati partvidékén akár ötméteres áradatot is a szárazföldre zúdíthat az óriási erejű szél.Miami rendőrsége vasárnap délután - a vihar miatt - nem fogadott segélyhívást. A városban vasárnap délután tornádóriadót hirdettek. Közép-Florida több vidékén szintén tornádóriadó van érvényben. Tombolt a vihar Florida Mexikói-öbölnél fekvő partvidékén is. A tampai polgármester "pokolinak" írta le a helyzetet. A tampai Busch Garden parkból 12 ezer állatot - köztük több száz vörös flamingót - szállítanak el Georgiába. Florida fővárosában, Tallahassee-ban vasárnap este lezárják a repülőteret.Donald Trump elnök - aki a Camp David-i rezidencián tölti a hétvégét - állandó kapcsolatban áll a floridai kormányzóval, és vasárnap délután beszélt Alabama, Georgia, Tennessee és Dél-Karolina kormányzóival is. Mike Pence alelnök és a kormány több tagja várhatóan vasárnap késő délután ellátogat a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) központjába.A Fehér Ház vasárnap délután bejelentette: Donald Trump katasztrófa sújtotta területnek minősítette Puerto Ricót és a szövetségi segélyalapokat elérhetővé tette az amerikai Virgin-szigetek számára is. A Virgin-szigeteken azonban egyelőre még nem kezdődött meg az Irma hurrikán utáni takarítás, a szigeteket ugyanis pár napon belül eléri a José hurrikán.Elérte a Florida Keys szigetcsoport déli részét az Irma hurrikán felhőfala, amelyben a legnagyobb erejű széllökések mérhetők - közölte vasárnap az amerikai meteorológiai szolgálat.Az amerikai országos hurrikánközpont (NHC) közlése szerint az Irma felhőfalában óránkénti 215 kilométeres szelet mértek. A meteorológiai szolgálat pedig a Key Westhez közeli állomásán óránkénti 145 kilométeres széllökéseket regisztrált. Floridában több százezer embert evakuáltak, ők már a vasárnapra virradó éjszakát is átmeneti szállásokon töltötték. A hatóságok összesen 6,3 millió embert - a szövetségi állam lakosságának egyharmadát - szólítottak fel arra, hogy biztonsági okokból hagyják el otthonaikat. Emiatt hatalmas dugók alakultak ki az autópályákon, az átmeneti szállások pedig megteltek. Az FPL floridai áramszolgáltató honlapja szerint több mint 500 ezer háztartás maradt áram nélkül az Irma hurrikán miatt.Szakértők szerint további áramkimaradásokra kell felkészülni a közelgő, négyes erősségű trópusi ciklon miatt. Az NHC adatai szerint az Irma hurrikán átmérője több mint 560 kilométer, és a központja feltehetően az állam nyugati részét érinti majd, de a Florida keleti partján fekvő Miami térségében is életveszélyes erejű széllökésekre számítanak. A hurrikán tovább erősödhet, mert miután elhagyta Kubát, olyan vízfelület fölé ért, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 Celsius-fokot, és a "kádmeleg" víz tovább táplálja a hurrikán erejét. A trópusi ciklon a Karib-térségben több mint húsz ember halálát okozta.Az NHC időközben négyes erősségűre felminősítette a trópusi ciklont - írtuk: ehhez hozzáteszünk egy kis viharkár-összesítőt. A Karib-tengeri térségben és Észak-Amerikában tomboló hurrikánok mintegy 200 milliárd dollár kárkifizetést jelenthetnek a biztosító cégeknek - idézte a Lloydís of London vezérigazgatóját a The Sunday Times című brit lap.Inga Beale azt mondta, hogy a legrosszabb forgatókönyv kezd megvalósulni:A biztosító vezetője ugyanakkor hozzátette: bár gigászi összegeket kell kifizetni a károsultaknak, a biztosítók sem járnak rosszul, hiszen jövőre emelhetik a természeti károkra vonatkozó biztosítási díjakat. A vasárnapi brit lap rámutatott arra, hogy miután az elmúlt években a hurrikánok nem okoztak túlságosan nagy kárt, ezért jelentősen csökkentek a természeti katasztrófákra köthető biztosítási díjak.Kubát mindenesetre rendesen letarolta Irma. Házak tetejét szakította le, épületeket le, városokat árasztott el Kuba északi partvidékének sok száz kilométerén hurrikán. A trópusi ciklon régiós tombolásában már 22 ember meghalt, de Kubában nem számoltak be halálos áldozatokról. A hatóságok, amelyek igyekeznek helyreállítani az áramellátást és eltakarítani az utakra lerakodott törmeléket, ugyanakkor felszólították a főváros lakosságát, hogy ne hagyja el otthonát, mert az áradás hétfőn folytatódik. Az árvíz még legalább 36 órát tart - közölték.Kuba keleti és északi részében készült videofelvételeken ledőlt villanyoszlopok, utcatáblák és fák láthatók, a tetőkben is nagy kár keletkezett. A tengerhullámok magassága helyenként elérte a hét métert. Kuba északi-középső részéről, ahol a kormány több tucatnyi üdülőhelyet épített az elmúlt években, ötezer turistát menekítettek ki.A katasztrófavédelem egy tisztviselője, Gregorio Torres azt mondta, a hatóságok arra törekszenek, hogy felmérjék a károk mértékét a szigetország több száz községének otthont adó keleti részén. A Havannától 320 kilométerre keletre fekvő, part menti Caibarien településen is kidőltek a villanyoszlopok, három lakónegyed víz alatt áll. Sok helyi lakos nem mozdult el otthonából abban bízva, hogy sikerül átvészelni a természeti csapást.Az Irma vasárnapra virradóan óránkénti 215 kilométeres sebességgel hagyta el a szigetországot és haladt tovább az Egyesült Államok partvidéke, Florida felé vasárnap.Megérkeztek a Florida Keys szigetcsoportra- közölte szombat éjjel az amerikai országos hurrikánközpont (NHC). Az NHC adatai szerint az egyik állomáson óránkénti 119 kilométeres szelet regisztráltak. Az Irma közepe jelenleg óránkénti 200 kilométeres széllel Florida Keys felé tart, és kevesebb mint 160 kilométerre van a szigetcsoporttól.Floridában már az első károk is bekövetkeztek. Rick Scott kormányzó arról számolt be, hogy az erős szél és esőzés miatt 76 ezer ember maradt máris áram nélkül. Scott figyelmeztetett, hogy a vihar életveszélyes. A hatóságok több mint hatmillió embert szólítottak, fel, hogy menjenek biztonságos helyre a vihar útjából.Az NHC adatai szerint az Irma hurrikán átmérője több mint 560 kilométer, és a központja feltehetően az állam nyugati részét érinti majd, de a Florida keleti partján fekvő Miami sincs biztonságban. Az NHC ráadásul arra számít, hogy a hurrikán tovább erősödhet, mert miután elhagyta Kubát, olyan vízfelület fölé ért, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 Celsius-fokot, és a "kádmeleg" víz tovább táplálja a hurrikán erejét.