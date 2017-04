Húsvét - Ferenc pápa áldást mondott a világra

"Az Úristen segítse azokat, akik azon fáradoznak, hogy gyógyulást és vigasztalást vigyenek a szeretett és mártír Szíria civil lakosságnak, egy olyan háború áldozatainak, amely szűnni nem akarón szüli a borzalmakat és a halált. Tegnap is egy borzalmas támadás ért menekülteket" - mondta a pápa a vatikáni Szent Péter-bazilika középső erkélyéről a téren összegyűlt több tízezer embernek "a városnak és a világnak" szóló hagyományos pápai üzenetben és áldásban. Békét kért a világ többi, háború sújtotta országa számára is, megemlékezett a terrorizmus, a fegyveres konfliktusok, az elnyomó rezsimek és az éhínség áldozatairól.



Mint Argentína szülötte támogatásáról biztosította a párbeszédet és a demokratizálódás folyamatát a latin-amerikai országokban, és kifejezte sajnálatát az európai ifjúságot érő nagy munkanélküliség miatt. Az áldás előtt a Szent Péter téren - mint minden húsvétvasárnapon - misét mutatott be az egyházfő, és ezen a hagyományokhoz hűen sok különböző nyelven hangzottak el imádságok.



A magyar nyelvű a negyedik volt, Kovács Szabolcs, a római Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum nevű papnevelde hallgatója olvasta fel, és így szólt: "A Húsvétból fakadó új élet kegyelme győzzön le minden megosztottságot és haragot, táplálja a testvériséget és segítsen mindenkit az igazság keresésében!" Ezen a misén a pápák nem szoktak homíliát mondani - gondolataikat az Urbi et Orbi áldáson mondják el -, de Ferenc pápa ezúttal tartott egy rögtönzött beszédet, mert mint mondta, válaszolni szeretne sok hívőnek arra a gyötrő kérdésre, hogy miért van olyan sok szenvedés a világon, ha - mint hitük tartja - Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Arra biztatta a híveket és általában az embereket, hogy félelmeik, a háborúk, a betegségek és a világban megtapasztalt gyűlölet ellenére tartsanak ki a hitben.