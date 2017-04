Húszezer menekült vett részt az integrációs tanfolyamokon Ausztriában

Az értékkurzusokon a női és férfi egyenjogúságról, a véleményszabadságról és a jogállamiságról oktatnak, valamint olyan hétköznapi tudnivalókról is szó esik, mint az oktatási rendszer vagy a szelektív szemétgyűjtés. Az integrációs tanfolyamokon a munkaerőpiacról, a szakmákról, az egészségről és a környezetről osztanak meg információkat.



A szervezet közlése szerint legtöbben, 7400-an Bécsben végezték el a tanfolyamot, de sokan, mintegy 3800-an jártak Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában (2000) is az értékkurzusokra. A résztvevők háromnegyede férfi volt, és a kurzuslátogatók negyven százaléka Szíriából, harminc százaléka pedig Afganisztánból érkezett.



A lap szerint a közeljövőben emelkedni fog a tanfolyamon részt vevők száma, hiszen a várhatóan nyártól életbe lépő integrációs törvény kötelezően előírja a menekülteknek, hogy német nyelvi és értékorientációs kurzusra járjanak, különben eleshetnek a szociális támogatástól.



Az utóbbi időben az országba érkező migránsok miatt jelentősen megnövekedtek a tartományi költségvetések és a szociális rendszer terhei. Országosan egységes támogatási rendszer hiányában a tartományok eddig saját hatáskörben igyekeztek szabályozni a juttatások összegét. Néhány tartományban már megvonják a szociális juttatásokat, amennyiben a menekültek nem tesznek eleget integrációs kötelezettségeiknek, például nem látogatják a nyelvi kurzusokat és az értéktanfolyamokat.



Bécsben hétfőn bejelentették, hogy a főváros körzetét magában foglaló tartományban a következő egy évben további tízezer helyet kínálnak a menekülteknek a német nyelvtanfolyamokra. A tanfolyamok 2017 júliusától 2018 júniusáig tartanak majd.



A belügyminisztérium adatai szerint idén januárban és februárban összesen 4300 menedékkérelem érkezett be az osztrák hatóságokhoz, feleannyi, mint a tavalyi év hasonló időszakában.