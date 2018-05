Idén is több százezren érkeztek a csíksomlyói szentmisére Erdélybe - óriásgaléria a helyszínről

– Nyolcvannyolc éves vagyok és ki van adva parancsba, hogy még övetkező ét évbe is el kell jönnöm – mondta a szombati íksomlyói szentmise előtt a szegedi Dávid Szaniszla. – Rengeteget jelent számomra, hogy itt lehetek. 1990-ben levetítetté a televízióban az első szabad bú út és elhatároztam, hogy jövö . 1991 óta minden évben itt vagyok, ez a huszonnyolcadik utam, ebből nyolc alkalommal Gyimesfelsőlokról zarándokoltam idáig 36 kilométert – mesélte az erdélyi származású asszony.A keresztaljak, a szent helyekre igyekvő zarándokcsoportok már kora reggel óta vonultak a Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy özötti nyeregbe, ahol idén is több százezer ember gyűlt össze az összmagyarság legjelentősebb keresztény ünnepére. A helyi idő szerint fél egykor kezdődött szentmise egyik szónoka a jó Isten áldását érte a fiatalokra és arra szólította fel őket, hogy ne a pénzt szeressé , mert az a sátán lelke. A 2018-as pünkösdi bú ú a fiatalok, az ifjúság bú úja. Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget nyújtani 2018-ban a íksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal érésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint."Az ünnepi bú ús szentmise szónoka, Marian Adam Waligóra pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnö volt, aki fiatal szerzetesként magyarul is tanult, így magyarul szólt a zarándokokhoz. – Azért vagyunk itt, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről, megmutassuk, hogy egy nemzet vagyunk, amely szereti Istent. Magyar testvéreim, ne engedjétek el egymás kezét – szólt a több százezres tömeghez a szerzetes. – Elfejtette a barbár világ a szeretet parancsát, legyünk érzékenyek mások iránt – zárta gondolatait a szónok, majd megköszönte a zarándokoknak, hogy ennyien egybe gyűltek.A tömegben találkoztunk Csongrád és Győr-Moson-Sopron megyéből érkezett zarándokokkal is. A világi méltóságokkal, magyar politikusokkal együtt hagyományosan Áder János öztársasági elnö is részt vett a feleségével. Áder a szentmise előtt a tömegben a hívekkel is váltott néhány szót.Torma Péter Ménfőcsanakról özel száz győri zarándokkal érkezett. Elmondta, korábban a családjával többször járt Erdélyben pihenni, de ez az első alkalom, hogy ellátogatott a szentmisére. – Ilyen özösségi élményben még nem volt részem itt. Ide feltöltődni jövünk és a hitünket erősítjü . Engem a magyar özösség élménye vonzott – mondta a ménfőcsanaki férfi.A szentmise végéhez özeledve az áldozást rövid időre eső zavarta meg, emiatt néhányan korábban elindultak hazafelé.A zarándoklaton többek özött csongrádiak, forráskútiak, domaszékiek, öztü Kispéter Géza polgármester és szegediek is részt vettek. Első alkalommal érkezett íksomlyóra a szegedi Szabados Erika, aki az alsóvárosi ferences templomban látta az erdélyi kirándulást hirdető plakátot. – Én görög-katolikus vagyok, ahol nagy hagyománya van a zarándoklatnak. Megható az a vendégszeretet, amivel a háziak, az itteni vendéglátóink fogadtak minket. Ez a bú ú és szentmise kapocs az itteni és az ottani magyarság özött – fogalmazott a szegedi zarándok.