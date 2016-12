Idlíb és Aleppó tartománybeli célpontokat bombáztak orosz és szíriai gépek

Beszámolók szerint légicsapásokat mértek Idlíb tartomány főbb városaira, Binnisre, Szarakebre és Dzsiszr-esz-Sugúrra, a légitámadásoknak több áldozata van, köztük civilek.



Idlíb tartomány felkelők uralta területeit Oroszország hónapok óta bombázza, az Aleppó visszafoglalását célzó műveletek utolsó napjaiban is lankadatlanul hullottak az orosz bombák a főként a Dzsais al-Fatah szíriai iszlamista koalíció felügyelete alá tartozó tartományban.



Szíriai és orosz gépek szombaton már második napja támadtak Aleppótól délre és nyugatra fekvő, felkelőkézen lévő településeket. Az észak-szíriai várostól mindössze 14 kilométerre lévő Khan al-Aszal településen beszámolók szerint - nemzetközileg betiltott - kazettás (fürtös) bombák pusztítottak.



Felkelők közölték: szombaton visszavertek egy, iráni milíciák támogatásával végrehajtott támadást az Aleppó nyugati határán fekvő, már lázadók ellenőrizte er-Rasidin nevű területen.



Az idlíbi célpontok fokozott bombázása nem meglepő, a szíriai hadsereg és maga Bassár el-Aszad szíriai elnök is utalt korábban arra, hogy Aleppó bevétele után az azonos nevű tartomány megtisztítására, valamint a szomszédos Idlíb visszafoglalására összpontosítanak majd. Egy damaszkuszi biztonsági illetékes már 2015 decemberében jelezte, hogy a szíriai hadsereg és a rendszert támogató orosz erők egy Idlíb elleni offenzíva céljából hadgyakorlatot tartanak.



Az elmúlt hónapokban tízezrek özönlöttek Idlíb tartományba, miután elmenekültek több, egykor lázadó ellenőrzés alatt álló, Damaszkuszhoz közeli településről, amelyeke a rezsim úgynevezett "megbékélési" megállapodások révén szerzett vissza. Ezek értelmében a lázadóknak és híveiknek választaniuk kellett: vagy belépnek a hadseregbe, vagy távoznak a tartományba. Az Aleppóból evakuált fegyvereseket és civileket is ide szállították.



"A rezsim össze akarja gyűjteni a forradalmárokat és az ellenzékieket, hogy egyszerre csapjon le rájuk" - mondta korábban a 49 éves Nászir Alus, Binnis településről származó háztulajdonos.



Az AFP francia hírügynökség korábban úgy írta le Idlíbet, mint a szíriai rendszer következő katonai célpontját, hogy valóságos "szabadtéri börtöne" az egykor az ellenzéki csapatok kezén lévő településekről száműzöttek tízezrei számára.