ifj. Donald Trump bizonyítékokat mutatott be Hillary Clintont lejárató orosz ígéretekről

A The New York Times című napilap szombaton írt először arról, hogy Donald Trump legidősebb fia tavaly júniusban a New York-i Trump-toronyban találkozott az orosz ügyvédnővel. A lap szombat óta minden nap újabb részletet közöl a találkozóról, a többi között azt is, hogy ifjabb Trump azért találkozott Veszelnyickajával, mert az ügyvédnő terhelő dokumentumokat ígért Hillary Clintonról. Ifjabb Donald Trump a találkozó tényét közleményben ismerte el, de leszögezte, hogy nem kért információkat a demokrata párti elnökjelöltről. Mint közleményében írta, Veszelnyickaja jelentkezett ezzel az ígérettel, meghallgatta őt, de "kijelentései homályosak és kétértelműek" voltak, és "hamar világossá vált, hogy nincsenek érdemi információi". A találkozó rövid volt és egyszeri, s részt vett rajta Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is. Donald Trump nem vett részt a találkozón, és nem is tudott róla.

Ifjabb Donald Trump, az amerikai elnök legidősebb fia kedden elektronikus levelek sorát hozta nyilvánosságra, amelyek azt bizonyítják, hogy Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnő valóban ígért a tavalyi elnökválasztási kampányban Hillary Clinton demokrata elnökjelöltről terhelő dokumentumokat, amelyeket az orosz főállamügyész bocsátott volna rendelkezésére.Donald Trump legidősebb fia kedden délelőtt azt követően hozta nyilvánosságra az e-maileket, hogy Veszelnyickaja ügyvédnő az NBC televíziónak Moszkvában nyilatkozva tagadta, hogy ilyen jellegű dokumentumokat ajánlott volna.Az ifjabb Donald Trump által nyilvánosságra hozott egyik elektronikus levélben - amelyet Rob Goldstone zenével foglalkozó reklámszakember küldött neki tavaly júniusban - az olvasható:Goldstone a levélben arról is ír, hogy "ez nyilvánvalóan nagyon magas szintű és érzékeny információ, de része annak a támogatásnak, amelyet Oroszország és kormánya nyújt Trumpnak".A többi e-mailben a találkozó megszervezéséről, a moszkvai kapcsolattartóról - Emin Agalarov énekes-dalszerzőről és Donald Trumppal kapcsolatot kereső ingatlanfejlesztő édesapjáról, Araz Agalarovról - esik szó. Kiderül belőlük, hogy. Goldstone levélben javasolta ifjabb Donald Trumpnak a közvetlen találkozót Emin Agalarovval, megjegyezve, hogy a javaslatot elküldhetné Donald Trumpnak is, de "mivel rendkívül érzékeny dolog, ezért azt akartam, hogy te tudj róla először". Trump fia elfogadta az ajánlatot.Natalja Veszelnyickaja az NBC televíziónak adott interjút Moszkvában, a beszélgetést kedden sugározta az amerikai televíziós csatorna.A meg nem nevezett ügyfél - Veszelnyickaja állítása szerint - orosz volt, és a Magnyitszkij-törvény miatt kérte az ügyvédnő közbenjárását. A Szergej Magnyitszkij moszkvai ügyvéd nevét viselő törvényt az amerikai kongresszus 2012-ben fogadta el, és a szankciós, úgynevezett Magnyitszkij-listára kerülőket beutazási tilalommal, valamint vagyonbefagyasztással sújtja.Arra a kérdésre, hogy ifjabb Donald Trumpnak miért volt az a benyomása, hogy az elnökválasztási folyamatban hasznosítható adatokkal és dokumentumokkal szolgálhat, Veszelnyickaja úgy válaszolt: "Lehetséges, hogy talán ilyen információk után kutattak, és olyan nagyon akarták, hogy csakis azt hallották meg, amit akartak".Hétfőn este a szenátus hírszerzési bizottságának két tagja is jelezte, hogy meghallgatná Trump fiát, a bizottság elnöke, Richard Burr azonban egyelőre nem hozott döntést az ügyben.