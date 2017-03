Így kémkedik a CIA - A WikiLeaks tette közzé a módszereket

Az interneten máris elektronikus 9/11-ről beszélnek a keddi WikiLeaks-szivárogtatással kapcsolatban. A 8761 oldalnyi adatbázis 7-es széf 1. rész (Vault 7 part 1) alatt látott napvilágot, amely azt sejteti, egy szivárogtatássorozat kezdetén állunk és további információk is várhatók - írta meg a Magyar Nemzet A kiszivárogtatott adatok szerint civilek mobiltelefonjait is feltörték, beavatkoztak az önjáró autók vezérlésébe.A CIA rosszindulatú programokat (malware) fejlesztett annak érdekében, hogy át tudják venni a hatalmat a Samsung és más gyártók által használt Android és az iPhone-okon futó iOS operációs rendszerek, valamint a Microsoft, a Linux és a Mac által támogatott programok felett. Így lényegében illegális adatközvetítő készülékekké változtatták a telekommunikációs okoseszközöket. Ha pedig önvezető rendszerek felett is képes átvenni a hatalmat a hírszerzés, akkor elektronikus nyomot alig hagyó gyilkosságokra is képes – állítja a szivárogtatószervezet, amely szerint az elnöki Twitter-fiókokig is elérhet a hatóság keze - írja a lap.A lap szerint a CIA távoli elektronikai eszközök befolyásolására alakult különleges részlegének Árnyék (Umbrage) nevű csapata olyan kiterjedt adatbázissal rendelkezik, amelyben Oroszországtól lopott kibertámadási leírások, technikák vannak. És ezekkel az eltulajdonított behatolási módszerekkel akár álcázhatja is úgy magát a CIA, mintha az oroszok keze lenne az illegális megfigyelésekben. A CIA egyelőre nem kommentálta az adatbázisban szereplő információkat - írják.