Így készülnek a karácsonyra a Vatikánban

_%%_Szokás szerint Ferenc pápa vezeti a karácsonyi egyházi eseményeket a biztonsági gyűrű övezte Vatikánban, ahova hívők és turisták tízezreit várják a következő napokban. Az ünnepeken Ferenc pápa nem feledkezik meg a szegények segítéséről sem.



Mivel december 24. vasárnapra esik, ezért délben Ferenc pápa Úrangyala-imádságot (Angelus) mond a pápai palotáknak a Szent Péter-térre néző ablakából. Ez lesz Ferenc pápa ötödik vatikáni karácsonya.



Szenteste 21.30-től Ferenc pápa misét mutat be a Szent Péter bazilikában, bíborosok, püspökök és papok koncelebrálnak az egyházfővel. A mise kezdetén a pápa a bazilika kapujától a főoltárig vonul, ahol felcsendül a karácsony éjszakáján latinul előadott Kalenda éneke. A misén népviseletbe öltözött gyerekek visznek virágot a Gyermek Jézusnak az oltárnál elhelyezett szobránál, az öt kontinenst jelképezve vagy azokat az országokat, ahol az utóbbi hónapokban Ferenc pápa járt. A Jézuska-szobrot a mise végén Ferenc pápa a gyerekek kíséretében a Szent Péter-bazilikában felállított betlehemben helyezi el. A Vatikán honlapján közölt misekönyv szerint kínaiul az egyházért imádkoznak, arabul a világot kormányzókért, portugálul a családért, románul a bűnben élőkért, bengáli nyelven a fiatalokért. A fényárban úszó bazilika teljesen megtelik többségében külföldi hívőkkel. A bazilikában mintegy ötezren férnek el. Aki nem jut be a bazilikába, a Szent Péter téren felállított kivetítőkön követheti a misét.



December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mond karácsonyi beszédet, amelynek témája szokás szerint a béke lesz, majd Urbi et Orbi áldást ad Róma városára és az egész világra. A Szent Péter térre ötven-százezer embert várnak. Ferenc pápa elődeivel ellentétben nem köszönti különböző nyelveken a világ népeit. A szombat esti misét és a pápa vasárnapi beszédét a világ számos rádiója-televíziója egyenesben közvetíti. Ez lesz az első alkalom, hogy a vatikáni közvetítést kisérletileg interneten a rendkívül jó, 8K felbontásban is sugározzák.



December 26-án délben Ferenc pápa ismét rövid beszédet mond Úrangyala-imádsággal.



Az utóbbi hónapokban a Ferenc pápát és a Vatikánt fenyegető iszlamista videók miatt továbbra is kiemelt a biztonsági készültség a Szent Péter-tér és Vatikánváros egész térségében, amely az ünnepekre széles gyalogosövezetté változott. A belépőket több ponton ellenőrzik.



Az ünnepnapokon sem szünetel a Szent Péter-tér oldalában a szegényeknek és hajléktalanoknak kialakított zuhanyzó, orvosi rendelő és fodrászat, amelyeket már egy podológus (lábgyógyász) is kiegészít. Az egyházfő egyik jobbkezének tartott Konrad Krajewski pápai főalamizsnás idén karácsonykor takarókat és ingyenes ebédjegyeket oszt a Róma utcáin élő hajléktalanok között. A Szent Egyed katolikus közösség december 25-én délben 15 ezer embert vár ünnepi ebédre Rómában, többek között a Vatikántól nem messzi Trastevere-negyed Szűz Mária templomba.



Kiemelt a biztonsági készültség karácsonykor egész Itáliában a milánói székesegyháznál éppúgy mint a firenzei dómnál, Nápoly tengerparti sétányán, amelyet betontömbök torlaszolnak el, valamint majdnem minden jelentősebb olaszországi templomnál, ahova szenteste éjszakáján tobb tíz millió olasz megy éjféli misére.