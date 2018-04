Így lopták el a nigériai törvényhozás buzogányát, híd alól került elő a jelkép - videó

Megtalálta a nigériai rendőrség a törvényhozás hatalmát jelképező ceremoniális buzogányt,- jelentették be csütörtökön Abujában.A díszes buzogányt, amely a nigériai törvényhozás elengedhetetlen kelléke, mivel szükséges a szenátusban elfogadott határozatok hivatalos jóváhagyásához, egy járókelő találta meg egy híd alatt a nigériai fővárosban.Szerdán három férfi rontott be a nigériai parlament felsőházának épületébe, majd a fontos kormányzati jelképnek számító buzogánnyal kirohant az ülésteremből. A szenátus az incidens után rövidesen folytatta az ülését - egy tartalék buzogánnyal.A rendőrség még nyomoz az eset miatt. Szemtanúk szerint egy nemrégiben ideiglenesen felfüggesztett szenátor, Omo-Agege vezette be a tolvajokat az ülésterembe, és vitte el a buzogányt.A szenátus szóvivője hangsúlyozta: az akciót hazaárulásnak és az egyik hatalmi ág megdöntésére tett erőszakos kísérletnek tekintik.