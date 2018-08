Illegális bevándorlás - Megerősíthetik Németország délnyugati határának védelmét

Megerősíthetik Németország délnyugati határának védelmét a Spanyolországba érkező menedékkérők számának emelkedése miatt - jelezte a szövetségi belügyminisztérium migrációs ügyekért felelős államtitkára egy vasárnapi nyilatkozatában.



Helmut Teichmann a Bild am Sonntag című lapnak elmondta, a kormány attól tart, hogy az Észak-Afrikából a Földközi-tengeren keresztül Spanyolországba érkező menedékkérők közül sokan megpróbálhatnak továbbvándorolni Németország felé. "Megerősítjük a mélységi határőrizetet és az ellenőrzést a német-svájci és a német-francia határon, ha ezt tapasztaljuk" - mondta az államtitkár. Hozzátette, hogy Németország segítséget is ajánl Spanyolországnak a menekültügyi feladatok ellátásához.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) egy másik vasárnapi német lapban, a Welt am Sonntagban ismertetett új adatai szerint Spanyolországban az idén eddig 23 500 érkezőt regisztráltak, így a délnyugat-európai ország az Észak-Afrika felől az Európai Unióba (EU) irányuló menekültügyi migráció legfőbb célországa. A második helyen Olaszország áll 18 500 fővel, a harmadik Görögország 16 000 új érkezővel. A január-júliusi időszakban hozzávetőleg 60 ezren érkeztek az EU-ba a Földközi-tengeren keresztül vezető migrációs útvonalakon. Ez azt jelenti, hogy a tavalyihoz képest nagyjából a felére csökkent a migrációs nyomás - emelte ki a Welt am Sonntag a UNHCR adatai alapján, rámutatva, hogy 2017 azonos időszakához képest mintegy 50 százalékkal visszaesett az érkezők száma.