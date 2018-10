Illegális bevándorlás - Salvini a repülőterek lezárásával fenyeget

"Ha valaki, Berlinben vagy Brüsszelben, azt hiszi, hogy migránsok tucatjait szállíthatja és rakhatja ki Olaszországban engedély nélküli charterjáratokkal, jobb, ha tudja, hogy nincs és nem is lesz e célra igénybe vehető repülőtér" - fogalmazott Salvini a Twitteren közzétett bejegyzésében, hozzátéve, hogy lezárják a repülőtereket, ahogyan a kikötőkkel már megtették.



Matteo Salvini arra a sajtóhírre reagált, miszerint Németország októberben több charterjáratot indít Olaszországba, hogy visszaszállítsa azokat a bevándorlókat, akik Olaszországban léptek be az Európai Unió területére, itt regisztrálták őket, majd innen más tagállamba mentek tovább, ahol nem kaptak menedéket. Az ilyen migránsokat az EU-tagállamok eddig is visszaszállították Olaszországba: Franciaország havonta húsz, Németország havonta ötven személyt szállíthatott vissza Olaszországba menetrend szerinti repülőjárattal, a gyakorlatban azonban a németek havi 25 főt szállítottak vissza Olaszországba.



Most azonban több emberről van szó és különjáratokról a Berlin és Róma között szeptemberben bejelentett megállapodás értelmében.



Sajtóinformációk szerint az első chartergép a napokban érkezik meg Olaszországba. Ezt az olasz belügyminisztérium nem erősítette meg, a német sajtó viszont arról írt, hogy számos Németországban élő bevándorló kapott hatósági értesítést az Olaszországba való visszaszállításról. Az idei év első felében Németország 10 748 menekültet próbált visszaküldeni Olaszországba, de ténylegesen csak 1692 embert vittek vissza a német belügyminisztérium adatai szerint.