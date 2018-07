Illegális bevándorlás - Szakértő: a svéd választást is a migráció fogja eldönteni

Flamm László külügyi szakértő szerint a Svédországban szeptemberben esedékes parlamenti választást is a migráció, a bevándorlás kérdése fogja eldönteni.



A Svédország szakértő az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában elmondta: Svédország hagyományosan bevándorlóország. A svéd jóléti állam jellemzője sokáig az volt, hogy befogadták a menekülteket, a segítségre szorulókat. Ez a mentalitás viszont most kezd megváltozni, mert a "jólétéről híres" északi országban elharapózott az erőszak. Az elmúlt két hétben minden második nap lelőttek egy embert - fejtette ki.



Flamm László kitért arra is, hogy a svéd gazdaság jól teljesít. Ezért is mind társadalmi, mind politikai szempontból a bevándorlással, migrációval kapcsolatos témák kerülnek előtérbe - vélekedett a szakértő.