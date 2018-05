Illegális bevándorlás: határkerítés felállítását fontolgatja Montenegró

az utóbbi időszakban viszont több tucatot

Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány korábban ígéretet tett Montenegrónak, hogy ha a migránsválság elérné az Adria-parti országot, akkor 25 kilométer határvédelmi drótot ajándékozna neki.

A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte értesülését vasárnap a podgoricai közszolgálati televízió (RTCG). Mivel a határőrök egyre több illegális bevándorlót fognak el, Albániába történő visszaküldésük pedig nehézségekbe ütközik, a hatóságok úgy döntöttek, hogy ha nem csökken az országba érkező migránsok száma, végső megoldásként akár szögesdrótból készült kerítést is felállíthatnak.Vojislav Dragovic, a belügyminisztérium határrendészeti osztályának vezetője kijelentette: lehetséges, hogy ilyen, várhatóan népszerűtlen intézkedést kell majd foganatosítania Podgoricának az illegális bevándorlás megfékezése érdekében. Mint mondta, az utóbbi 10 hónapban megnőtt az országba érkező illegális bevándorlók száma, korábban ugyanis alig egy-két migránst regisztráltak,A montenegrói-albán határszakasz 172 kilométeres. Emellett fontos az is, hogy Albániával jó legyen az együttműködés, a kitoloncolási egyezményt ugyanis nehéz betartani, Tirana ugyanis azzal védekezik, hogy semmi sem bizonyítja, a migránsok az ő területükről léptek be Montenegróba, így nem hajlandóak visszafogadni őket. A 2015-ös migránsválság idején az illegális bevándorlók elkerülték Montenegrót, most viszont új, szárazföldi útvonal alakult ki, amely Görögországból indulva Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon, valamint Szlovénián keresztül vezet Nyugat-Európába.