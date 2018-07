Illegális bevándorlás: Merkel szerint elégségesek a brüsszeli eredmények, Seehofer szerint nem

Horst Seehofer és a CSU szerint mindentől függetlenül és feltétlenül vissza kell fordítani ezeket az embereket. Angela Merkel és pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerint ezt egyoldalúan nem lehet bevezetni, a szigorítás feltétele, hogy legyenek megállapodások az érintett társországokkal a menedékkérők visszafogadásáról.

A CSU elnökségi üléséről kiszivárgott információk szerint Horst Seehofer ezt ellenzi, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy visszafordítsák a határon a máshol már nyilvántartásba vett menedékkérőket.

Jelenleg mindenkit beengednek, aki azt mondja, hogy menedéket akar kérni Németországban, kivéve a korábban már elutasított és belépési tilalom alá vett menedékkérőket. Horst Seehofer június közepén kilátásba helyezte, hogy július elején utasítja a szövetségi rendőrséget a határigazgatási szigorításra, ha Angela Merkelnek nem sikerül két hét alatt kidolgozni a nemzeti szintű, egyoldalú intézkedést kiváltó, azzal megegyező hatású európai szintű, vagy két-, illetve többoldalú megállapodásokat.

Németország és uniós partnerei esetében ez a visszaküldési folyamat nem zökkenőmentes, az érintettek csupán 15 százalékát sikerül visszajuttatni a menedékjogi eljárás lefolytatására illetékes országba

Minden eddiginél szigorúbban bánnának velük, a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER (magyarul: horgony) központoknak nevezett szállásokon helyeznék el őket, amelyeket büntetés nélkül nem hagyhatnának el. Ügyüket egy törvénymódosítás révén gyorsított eljárással rendeznék.

Horst Seehofer német belügyminiszter szerint nem elégségesek az Angela Merkel kancellár által az Európai Unió (EU) brüsszeli csúcstalálkozóján elért eredmények kettejük és az általuk vezetett pártok menekültügyi vitájának lezárásához - jelentették vasárnap német hírportálok.A Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vasárnap délután kezdődött müncheni elnökségi üléséről kiszivárgott információk szerint a pártelnök-belügyminiszter kijelentette, hogy nem megfelelőek a brüsszeli eredmények. A vita arról szól, hogy milyen feltételek mellett lehet megtagadni a belépést a német határon az EU valamely tagországában már regisztrált menedékkérőktől, akik ügyében a Dublin III. EU-s menekültügyi rendelet alapján nem Németország, hanem az az ország illetékes, ahol megtörtént a regisztráció. Hangsúlyozta, hogy a célokat illetően nincs vita, a CDU és a CSU is az EU-ba és a Németországba érkező menedékkérők számának csökkentésére, és az úgynevezett másodlagos migráció - a regisztrált menedékkérők EU-s tagállamok közötti mozgása - visszaszorítására törekszik. A vita a módszerekről szól - mutatott rá, aláhúzva: továbbra is kitart amellett, hogy nem lehet egyoldalúan, egyeztetés nélkül és más országok terhére bevezetni határigazgatási szigorításokat. Jelezte: nem tudja, hogy miként reagál a CSU a pénteken véget ért brüsszeli tanácskozások eredményére. Mint mondta, reméli, hogy sikerül úgy rendezni a vitát, hogy továbbra is "felelősséget tudunk vállalni országunkért", vagyis nem bomlik fel a CDU/CSU szövetség és a kormány. Hozzátette: mindenki tudja, hogy a helyzet igen komoly, a testvérpártok nehéz tárgyalások előtt állnak, amelyeket ő az eredmények iránti "belső meggyőződéssel" folytat majd.A CSU elnöksége az interjú felvétele után, vasárnap délután ülésezik Münchenben. A CDU elnöksége vasárnap este tanácskozik Berlinben. A két párt közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőcsoportja hétfőn frakcióülést tart. Angela Merkel kitérő választ adott a pártszövetség és a kormány fennmaradására vonatkozó kérdésekre, és arra, hogy hajlandó-e bizalmi szavazást kezdeményezni a Bundestagban. Mint mondta, lépésről lépésre kell haladni. Szombati sajtóhírek szerint a koalíciós társakat - a CSU-t és a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD) - egy feljegyzésben tájékoztatta a brüsszeli eredményekről, kifejtve: 14 ország részéről jelezték politikai szinten, hogy hajlandóak a menekültügyben illetékes szervek együttműködésének javításáról szóló megállapodás kidolgozására.A tervezett megállapodások a Dublin III. EU-s rendelettel kapcsolatosak, amely alapszabályként rögzíti, hogy abban a tagországban kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, amelyben a menedékkérőt nyilvántartásba vették. Ezért vissza kell küldeni a regisztráció szerinti országba azokat a menedékkérőket, akik a másodlagos migráció révén megjelennek egy másik tagállamban.- mutatott rá a kancellár. Feljegyezése alapján a 14 partner ennek az együttműködésnek a javításáról szóló államigazgatási szintű megállapodások kidolgozására mutatott hajlandóságot.Azonban a kancellár feljegyzése alapján a megállapodások nem a német határról kiutasítandó menedékkérőkre vonatkoznának, hanem azokra, akik átjutnak a határon és németországi tartózkodásuk során derül ki róluk, hogy már nyilvántartásba vették őket valamely társállamban.A feljegyzés szerint a dublini rendszertől függetlenül kormányközi megállapodás lehetne kötni Görögországgal és Spanyolországgal azoknak a menedékkérőknek a visszafogadásáról, akiket feltartóztatnak a határon és kiderül róluk, hogy Görögországban vagy Spanyolországban nyilvántartásba vették őket. Ezeket az embereket egy különálló rendszer, egy "határ közeli visszatérítési mechanizmus" keretében juttatnák vissza.