Íme, miről beszélgetett Obama Harry herceggel

Harry herceg meginterjúvolja Barack Obama volt amerikai elnököt. Fotó: MTI/AP/PA/BBC Radio 4 Today

A BBC rádiónál már másfél évtizedes hagyomány, hogy a karácsony utáni első adásnap hírmagazinját ismert közéleti személyiségek szerkesztik.A hercegnek adott interjúban Barack Obama kifejtette: a közösségi média felelőtlen használata az álinformációk széles körű elterjedése mellett azt is eredményezheti, hogy az emberek összetett, bonyolult kérdésekre torz, leegyszerűsítő értelmezéseket adnak.

Harry herceg, Justin Webb és Sarah Montague műsorvezetőkkel egy londoni stúdióban, ahol vendégszerkesztőként működik közre a 4-es rádiócsatorna Today (Ma) címu reggeli magazinműsorában. Fotó: MTI/AP/PA/BBC/Jeff Overs

Nevek említése nélkül hozzátette: különösen a hatalmi pozícióban lévőknek kell megfontoltan eljárniuk, amikor közösségi portálokon teszik közzé a nyilvánosságnak szánt üzeneteiket.A volt amerikai elnök szerint aggodalomra ad okot az a lehetőség, hogy a jövőben a közösségi média egyes használói "a tények elvetésével" csak olyan tartalmakat olvasnak vagy hallgatnak, amelyek "saját részrehajló nézeteiket" igazolják.Obama szerint a kérdés az, hogy miként lehet ezt a technológiát olyan módon hasznosítani, amely érvényesülést enged "a hangok sokaságának és a nézetek sokszínűségének, de eközben nem vezet a társadalom balkanizálódásához".

Harry megkérdezte Obamától, hogy milyen érzésekkel távozott a Fehér Házból január 20-án, amikor átadta az elnöki tisztséget Donald Trumpnak. Obama nem bírálta közvetlenül utódját, de kijelentette: afelett érzett öröme, hogy házassága nem sínylette meg a Fehér Házban eltöltött nyolc évet, "vegyült" azzal az aggodalmával, hogy "maradtak befejezetlen ügyek", és amiatt is aggódott, hogy az ország milyen irányban indul tovább. Hozzátette ugyanakkor: az egész átadási ceremóniát az általa vártnál békésebb, higgadtabb hangulat övezte.A Kensington-palota, Harry londoni rezidenciája és hivatala a Twitter közösségi mikroblogon már korábban közzétett egy 48 másodperces, jó kedélyű csipkelődéssel tarkított - a szerdai adásból kimaradt - felvételrészletet, amelyben még a beszélgetés elkezdése előtt Obama tréfálkozva megkérdezi Harryt, hogy brit akcentussal kell-e megszólalnia az interjúban, vagy beszéljen-e a szokásosnál gyorsabban, mivel lassú beszédű.A 33 éves herceg közölte, hogy erre nincs szükség, de azt kilátásba helyezte, hogy ha beszélgetőpartnere túl hosszú szüneteket tart az egyes mondatok között, akkor ő "grimaszolni" fog. Obama kérésére be is mutatta, hogy interjúalanya milyen megrovó arckifejezésre számíthat.Harry bevallotta a volt amerikai elnöknek, hogy idegesen készül a beszélgetésre, mire Obama felajánlotta, hogy akkor inkább ő interjúvolja meg a herceget. Harry azonban közölte, hogy ragaszkodna az eredeti felálláshoz.