Ingyenes orvosi rendelést nyújtanak egy héten át a Szent Péter téren

Hétfőtől egészen vasárnapig önkéntes orvosok vizsgálják meg azokat, akik egészségügyi biztosítás és pénz hiányában nem tudnak orvoshoz fordulni. Elsősorban a Róma utcáin élő olasz és külföldi hajléktalanoknak kívánnak segíteni, csakúgy mint a szegényeknek vagy más rászorulóknak.



A Szent Péter tér szélén kialakított rendelőben reggel 8 órától 13 óráig házi orvosok várják a betegeket, 10 és 22 óra között pedig szakorvosok is jelen lesznek, többek között kardiológiai, bőrgyógyászati, nőgyógyászati és szemészeti vizsgálatokra. Az orvosok receptet és további kivizsgálásra beutalót is kiírhatnak. A vatikáni kezdeményezés a szegények november 18-i világnapját kíséri. Az olasz egyházmegyék, plébániák egy része is csatlakozik hasonló orvosi szolgáltatást biztosítva a rászorulóknak. Ferenc pápa 2015 óta ingyenes tisztálkodási pontot hozott létre a Szent Péter tér oldalában, ugyanitt heti egyszeri ingyenes fodrászszolgálatot és orvosi rendelést biztosítanak, a Vatikántól nem messze ingyenes mosodát és hajléktalanszállást is. A római hajléktalanoknak engedélyezett, hogy a Szent Péter térre néző épületek árkádjai alatt töltsék az éjszakát, de kora reggel távozniuk kell innen.



Az olasz fővárosban a pápai alamizsnaügyi hivatalt vezető Konrad Krajewski bíboros foglalkozik a rászorulókkal, akiknek anyagi segélyt nyújt, hálózsákokkal, élelmiszerrel segít nekik. A római hajléktalanok számára a Vatikán ingyenes koncert- és cirkuszi előadásokat is szervez, valamint múzeumi látogatásokat. Ferenc pápa a szegények idei világnapján is mintegy 4 ezer rászorulót vár a Vatikánba egész Európából, akik részt vesznek a vasárnapi pápai misén, majd közülük 1500-an a vatikáni audienciateremben közös ebédet kapnak, százan Ferenc pápával egy asztalnál. A Caritas egyházi humanitárius szervezet tavalyi adatai Rómában 16 ezerre teszik a hajléktalanok számát, akiknek a fele olasz.