Irak legyőzte az Iszlám Államot

Az Iszlám Állam katonai vereséget szenvedett Irakban, de most kezdődik a szélsőségesek ideológiája elleni nagyszabású küzdelem - jelentette be hétfőn Haider al-Abádi iraki kormányfő.



A miniszterelnök a helyreállított bagdadi egyetem megnyitó ünnepségén mondott beszédet, amelyet az al-Irakíja iraki televízió élőben közvetített.



"Irak katonai győzelmet aratott az Iszlám Állam fenyegetése felett. Most egy nem kevésbé veszélyes fenyegetéssel kell szembenéznünk, a szélsőséges ideológiával. Harcolni fogunk az iszlamisták ellen, akik az iszlámmal próbálják mentegetni gonosz tetteiket" - mondta Abádi.



Az Iszlám Állam 2014 nyarán rohanta le Irak és a szomszédos Szíria kiterjedt térségeit. A dzsihadisták akkor rátették kezüket Irak második legnagyobb városára, Moszulra is, amelyet csak az idén júliusban tudtak visszafoglalni a kormányerők. Az iraki hadsereg szövetségeseivel ezt követően sorra foglalta vissza a lakott területeket az iszlamistáktól, utolsóként a szíriai-iraki határon fekvő Rava települését november 17-én.