Iráni atomprogram - A francia védelmi miniszter az iráni atomalku fenntartását szorgalmazta Washingtonban

Párizs álláspontja szerint az Iránnal kötött többhatalmi nukleáris megállapodást fenn kell tartani. Az ezzel kapcsolatos francia álláspontot Florence Parly védelmi miniszter fejtette ki pénteken Washingtonban egy amerikai kutatóintézetben tartott előadásában.



A tárcavezető leszögezte: a 2015-ben Teheránnal aláírt megállapodás felmondása az iráni "keményvonalasokat" erősítené, és a világ is egy lépéssel közelebb kerülne a nyílt háborúhoz. "Szükségünk van a megállapodásra, ennek felrúgása ajándék lenne a keményvonalasoknak Iránban" - fogalmazott a miniszter asszony. De hozzátette, hogy ezzel együtt is nagyon komolyan kell venni Irán ballisztikusrakéta-programját és általában is a térségben kifejtett "destabilizáló tevékenységét".



A francia politikus - a The New York Times című lap tudósítása szerint - hangsúlyozta azt is: tudatában van annak, hogy a végleges amerikai döntést az amerikai kongresszus hozza meg, s Párizs nem akar beleszólni az amerikai belpolitika ügyeibe. Franciaország az Iránnal megkötött egyezmény egyik aláírója.



Florence Parly - aki a francia Szocialista Párt politikusa és Lionel Jospin kormányának is tagja volt - pénteken érkezett Washingtonba.



Jamis Mattis amerikai védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásai után a francia politikus újságíróknak elmondta: a szíriai és az iraki helyzetről volt, valamint Franciaország nevében köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a Maliban folytatott közös terrorellenes küzdelemért.



Florence Parly hangsúlyozta: "Rakka elestével együtt megnyertünk ugyan egy csatát, de a háborút még nem".