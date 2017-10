Iráni atomprogram - Irán és a hatok útja a nukleáris megállapodásig

Donald Trump amerikai elnök pénteki beszédében nem mondta fel a megállapodást, de új stratégiát hirdetett Iránnal szemben, és elutasította annak igazolását, hogy Teherán teljesíti a többhatalmi atomalkuban rögzített kötelezettségeit. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának összeállítása a megállapodáshoz vezető tárgyalássorozatról. Az iráni atomprogram körüli viták 2003-ban éleződtek ki, amikor a Nyugat azzal gyanúsította Teheránt, hogy polgári célú nukleáris létesítményeit atomfegyver kifejlesztésére használhatja fel. Irán a vádat visszautasította, és 2003 végén aláírta az atomsorompó-szerződés (NPT) kiegészítő záradékát, amelynek értelmében a NAÜ meglepetésszerűen, korlátozás nélkül ellenőrizheti nukleáris létesítményeit. 2004 novemberében Irán arról is megegyezett Franciaország, Nagy-Britannia és Németország képviselőivel, hogy felfüggeszti urándúsító programját, cserébe műszaki-gazdasági segítséget kap az EU-tól. 2006-ban Irán újrakezdte az urándúsítást, és beszüntette az NPT kiegészítő jegyzőkönyvének alkalmazását, válaszul az ENSZ Biztonsági Tanácsa elrendelte Teherán ellen az első szankciókat, amelyeket később újabb büntetőintézkedések követtek.



Júniusban létrejött a hatok csoportja, amely javaslatot tett az iráni atomdosszié tárgyalásos rendezésére. 2008-ban a hatok új ajánlatot tettek Iránnak az együttműködésre, de Teherán ismét elutasította, hogy lemondjon az urándúsításról. Az egyeztetések rendre kudarcot vallottak, a tényleges tárgyalások újrakezdésére csak 2013 augusztusában, az elődeinél mérsékeltebb és pragmatikusabb Haszan Róháni iráni államfő hivatalba lépésével nyílt lehetőség. Az iráni atomprogramról 2013. november 24-én Genfben írták alá az első, ideiglenes megállapodást. A fél évre szóló egyezmény értelmében Irán kötelezettséget vállalt arra, hogy nem dúsítja 5 százaléknál magasabbra uránkészleteit, 20 százalékra dúsított készletének feléből a teheráni polgári kutatóreaktorhoz készítenek fűtőanyagot, a többit "visszahígítják" 5 százalékosra. Irán vállalta, hogy nem helyez üzembe új centrifugákat, nem fejleszti tovább nukleáris programját, és lehetővé teszi létesítményeinek helyszíni ellenőrzését a NAÜ szakértői számára.



Mindezért cserébe a hatok az Irán elleni szankciók enyhítését ígérték. 2014. január-februárban Teherán megtette az atomprogramjának visszafogását célzó első lépéseket, az Egyesült Államok és az EU pedig először lazított a Teherán elleni büntetőintézkedéseken. Bécsben február 20-án zárult le a hatok és Irán tárgyalásainak első fordulója, amelyen megállapodtak a tárgyalások további menetrendjében. 2014. június 20-án a bécsi tárgyalások ötödik fordulójában a felek egyezségre jutottak a dokumentum címében és szerkezeti felépítésében, de a lényegi pontokban nem. 2014. július 20-án a hatodik fordulóban négy hónappal, november 24-éig hosszabbították meg a tárgyalásokat. Továbbra is a vitás kérdések közé tartozott az urándúsítás ügye, az urándúsító centrifugák számának korlátozása, a dúsítandó urán megengedett mennyisége és az iszlám köztársaság ellen életbe léptetett gazdasági szankciók feloldásának időbeli menetrendje.



A későbbiekben előrelépés híján a tárgyalások lezárásának végső határidejét 2015. június 30-áig hosszabbították meg. 2015. április 2-án a svájci Lausanne-ban megszületett a keretmegállapodás a hatok és Irán között Teherán atomprogramjának korlátozásáról és nemzetközi ellenőrzéséről. A tárgyalásokon koordinátorként részt vett Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is. A véglegesítendő keretegyezmény előirányozta az Irán elleni nemzetközi szankciók fokozatos megszüntetését, ha a perzsa állam a következő tizenöt évben nem épít urándúsításra alkalmas létesítményt, felhagy az urán 3,67 százalékosnál magasabb szintre dúsításával és csökkenti uránkészletét. 2015. június 17-én Bécsben megkezdték a megállapodás végleges szövegének kidolgozását. 2015. július 14-én Bécsben Irán és a hatok között létrejött a vitatott iráni atomprogramról szóló átfogó megállapodás.



A tizenhárom éves vitát lezáró egyezség célja annak szavatolása, hogy az iráni nukleáris programot ne használják katonai célokra, cserébe a nemzetközi közösség fokozatosan feloldja a Teherán ellen bevezetett büntetőintézkedéseket, de a fegyverszállítási embargó nagy része még évekig érvényben marad. A Teherán által vállaltak betartását a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrzi. Július 20-án az ENSZ BT jóváhagyta a megállapodást, de fenntartotta a visszatérés lehetőségét a szankciókhoz. 2015. október 13-án az iráni parlament elfogadta a júliusi megállapodást. Október 18-án az Egyesült Államok hozzálátott a büntetőintézkedések eltörlésének előkészítéséhez, ugyanaznap az EU is bejelentette az Irán elleni szankciók feloldásának kezdetét. November 2-án Irán bejelentette, hogy megkezdte a nukleáris megállapodás végrehajtását, a hónap közepén elindította egyes atomlétesítményeinek a leszerelését. 2015. december 15-én a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) bejelentette, hogy hivatalosan is lezárja az iráni atomprogram nukleáris fegyverek kifejlesztésére vonatkozó vizsgálatát. A szankciók feloldására a NAÜ jelentésének közzététele után kerülhet sor. 2015. december 28-án Irán a júliusi megállapodásnak megfelelően átadta uránkészlete jelentős részét Oroszországnak. 2016. január 16-án a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közzétette a Teherán és a hatok által kötött atommegállapodás végrehajtásáról szóló jelentését, megerősítve, hogy Teherán eleget tett a követelményeknek.