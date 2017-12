Iskolabusz ütközött egy vonattal Franciaországban, négyen meghaltak

A tragédia délután 4 órakor történt egy vasúti átkelőhelynél, ahol már korábban is történtek balesetek.



Az áldozatok a buszban utazó 13 és 17 év közötti diákok közül kerültek ki.



A vonaton tartózkodó 25 utas közül hárman szenvedtek könnyebb sérüléseket.



Philippe Vignes, Pyrénées-Orientales megye prefektusa kora esti sajtótájékoztatóján azt mondta: 24-en sérültek meg, köztük 21-en a buszon utazó fiatalok, hárman pedig a vonat utasai, valamennyiüket a környékbeli kórházakba szállították, legtöbbjüket a baleset helyszínétől 18 kilométerre található Perpignanba.



A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, s a sebesülteket elszállításában négy helikopter is részt vett.



Emmanuel Macron államfő a Twitteren biztosította együttérzéséről a "szörnyű baleset" áldozatainak hozzátartozóit, s jelezte, hogy mozgósította valamennyi illetékes állami szervet.



Édouard Philippe miniszterelnök, Guillaume Pepy, az SNCF állami vasúttársaság elnöke és Élisabeth Borne közlekedési miniszter elindult a helyszínre. A tárcavezető a Twitteren "mély együttérzését" fejezte ki.



Az SNCF vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonat a busz hátsó részével ütközött.



A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek.



Az SNCF annyit közölt, hogy a vonat normális, óránként 80 kilométeres sebességgel érkezett az automatizált vasúti átkelőhelyhez, ahol a jelzőberendezés és a két sorompó is elvileg működött.



A francia internetes oldalakon megjelent felvételek szerint a busz kettétört az ütközéstől, a vonat pedig kisiklott.



Szakértői feltételezések szerint elképzelhető, hogy valamilyen technikai probléma történt és a busz beszorult a két sorompó közé, vagy pedig a sofőr figyelmetlensége is okozhatta a balesetet.



Franciaországban mintegy 16 ezer automatizált vasúti átkelőhely található, amelyeknél évente mintegy húszan vesztik életüket hasonló jellegű balesetekben.