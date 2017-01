Iskolákat zártak be, repülőjáratokat töröltek Kínában

Folytatódott a füstködös időjárás szerdán Kína északi részén, emiatt iskolákat zártak be, repülőjáratokat töröltek.



Az Egyesült Államok pekingi nagykövetségének mérése azt mutatta ki, hogy 345 mikrogramm volt a finom porszemcsék mennyisége egy köbméter levegőben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint már 25 mikrogramm is veszélyes lehet az egészségre.



Az utcák és a közösségi helyek többsége elnéptelenedett, a közúti forgalom is csökkent, miután a hatóságok bezárták az iskolákat és a nagyobb gyorsforgalmi utakat.



Egy pekingi kórház felvételi irodájának dolgozója azt mondta, hogy szájmaszkot visel, mert "a levegő minősége nem annyira jó". Hozzátette, hogy ha hamarosan nem változik a helyzet kénytelen lesz családjával máshova költözni.



A Kína középső részén fekvő Honan tartományban a rossz látási viszonyok miatt késtek a repülőgépjáratok Csengcsou nemzetközi repülőterén, ahol a látási távolság 50 méter volt. Az elmúlt napokban 180 járatot töröltek, késések voltak más városok légikikötőiben is.



Hivatalos statisztikák szerint 569 ezer ember hal meg évente tüdőrák miatt Kínában, szakértők szerint ugyanakkor a valódi szám ettől magasabb.