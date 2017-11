Ismét a CNN hírtelevízión gúnyolódott Donald Trump

Mikroblog-bejegyzésében az elnök leszögezte: "a Fox televízió sokkal fontosabb az Egyesült Államokban, mint a CNN, csakhogy az Egyesült Államokon kívül még mindig a CNN nemzetközi kiadása a (hamis) hírek forrása, és ezek nagyon is szegényesen mutatják be nemzetünket a világnak. A külvilág nem az igazságot tudja meg tőlük".



Az elnök bejegyzését ezúttal az teszi érdekessé, hogy az igazságügyi minisztérium a héten jelentette be: megpróbálja megakadályozni, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja a Time Warner médiaóriást. A CNN a Time Warner-birodalom egyik része, bár sajtóhírek szerint szóba került, hogy az adásvételi csomagból a Time Warner kiveszi és külön értékesíti. Trump korábban azt ígérte, hogy "nem vesz részt" a fúzióban és nem lesz köze hozzá. A héten azonban, mielőtt a floridai Mar-a-Lago villába indult volna a hálaadás ünnepére, ismét leszögezte: nem ért egyet a felvásárlással, de nem kíván hozzászólni. "Nem veszek részt az egyeztetésekben, de személy szerint mindig is úgy éreztem, hogy ez az üzlet nem jó országunknak" - fogalmazott újságíróknak.



A CNN nem hagyta válasz nélkül az elnök Twitter-bejegyzését. "Nem a CNN dolga, hogy az Egyesült Államokat bemutassa külföldön. Ez az ön dolga. A mi munkánk a hírek közlése. Első a tény" - tette közzé hivatalos Twitter-oldalán a televízió.



Donald Trump már a tavalyi elnökválasztási kampányban is bírálta az egyébként a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton mellett nyíltan kiálló CNN-t, és bírálatát nem fogta vissza azóta sem, hogy az Egyesült Államok elnöke. Legutóbb ázsiai körútján tett közzé bíráló Twitter-bejegyzést. "A Fülöp-szigeteken kénytelen voltam a CNN-t nézni, amit már hónapok óta nem tettem, és ismét meg kellett állapítanom, hogy milyen rossz és hamis. Lúzerek" - írta az elnöki repülőgépen Trump.