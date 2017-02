Ismét tízezrek vonultak utcára Romániában

A korábbi napok néhány ezres megmozdulásihoz képest vasárnap ismét nagyobb számban vonultak tüntetők a bukaresti kormány székháza elé, ahol helyi idő szerint 21 órakor már több mint tízezren követelték a szociálliberális Grindeanu-kabinet lemondását. Az ország más nagyvárosaiban is ezrek tüntettek.



Közben a kormányt támogató demonstráció sorai is szélesedtek az elnöki hivatalnál: a hétköznapokon megszokott néhány százas létszámhoz képest vasárnap mintegy ezren demonstráltak a kormány védelmében és Klaus Iohannis államfő ellen.



A romániai tüntetések intenzitása a vasárnapi népesebb megmozdulásokon is egy nagyságrenddel elmaradt a múlt hétvégi csúcsponthoz képest, amikor országszerte félmillióan, Bukarestben pedig több mint kétszázezren vonultak utcára, és a kabinet hatálytalanította a népharagot kiváltó rendeletét.