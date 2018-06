Ismét több tucat korábbi rendőr ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

A híradás szerint az egykori rendőrök ellen a fővárosban, Ankarában adták ki az elfogatóparancsot, de a művelet Amasya, Corum, Konya, Kayseri, Malatya és Hatay tartományokra is kiterjed.



A reggeli órákban 33 volt rendőrt már őrizetbe is vettek a hatóságok.



A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát teszi felelőssé a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos török álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a rendőrség soraiba is. Gülen tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez.



A feltételezett gülenisták elleni hatósági fellépés Törökországban két évvel a puccskísérletet követően is szakadatlan, az előállítások mindennaposak. Ezen a jelek szerint nem változtatott az sem, hogy a múlt hét végi államfőválasztást Recep Tayyip Erdogan jelenlegi elnök nyerte meg.



Törökországban az elmúlt közel két év alatt több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 48 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtják, hanem a mozgalom tagjait és Gülen támogatóit is.