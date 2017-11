Ismét vádat emeltek Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő ellen

Az úgynevezett Ruby-per egyik mozzanatáról van szó, amelyben a jobboldali volt kormányfőt és médiamágnást azzal vádolták, hogy 2010-ben, még miniszterelnöksége idején szexuális kapcsolatot létesített az akkor még kiskorú marokkói lánnyal, Karima el-Mahrouggal, akit a médiában csak Rubynak neveznek. A nyomozás során fényt derítettek arra, hogy Berlusconi "találkákat" szervezett kiskorú lányokkal egyik villájában.



A vád alapjául lehallgatott telefonbeszélgetések, illetve a volt miniszterelnök környezetéből származó információk, valamint egyes érintett lányok elmondásai szolgáltak.



A milánói ügyészség akkor a területileg illetékes sienai bírósághoz továbbította az ügyet, mivel az említett - a sajtóban csak "bunga-bunga partiknak" nevezett - összejövetelek az akkori kormányfő arcorei villájában zajlottak.



Öt és fél évvel ezelőtt az ügyészség kiderítette, hogy Berlusconi jelentős pénzösszegeket utalt át az e perben megidézett tanúknak. Állítólag 72 ezer eurót utalt át két táncosnő apjának a számlájára. Az ügyészek szerint egy harmadik nőt is kenőpénzzel (55 ezer eurót) korrumpált, így érve el azt, hogy hamisan tanúzzanak a Ruby-per tárgyalásán.



Két zenésznek is komoly összegeket fizetett ki ugyanebből a célból.



A 81 éves üzletember és politikus ellen csütörtökön azért emeltek vádat, mert hamis tanúzásra bírta Danilo Mariani zongoristát, aki állítólag jelen volt az Arcoréban rendezett "légyott partikon". A zenész tanúvallomásában azt állította, hogy "még csak atyai ölelés sem történt" ezeken az eseményeken.



Berlusconi jobbközép Forza Italia pártja az utóbbi időben újra aktivizálódott az olasz politikai életben, maga a milliárdos üzletember is aktívan részt vesz a regionális választások előkampányában. A volt kormányfő nem rejti véka alá, hogy újra indulna a miniszterelnöki tisztségért a következő választásokon, ha nem tiltották volna el közhivatal viselésétől, miután vétkesnek találták csalás vádjában egyik vállalatával összefüggésben.