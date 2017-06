Istenkáromló Facebook-bejegyzés miatt ítéltek halálra egy pakisztáni férfit

Ez az első alkalom, hogy valakire halálos ítéletet szabtak ki Pakisztánban a közösségi médián elkövetett istenkáromlás miatt. A 30 éves Taimúr Raza, aki állítólag sértő megjegyzésekkel illette Mohamed prófétát, a feleségeit és a társait is, fellebbezhet az ítélet ellen. Az ügyész közlése szerint Razát egy bahávalpuri buszmegállóban vették őrizetbe, miután a telefonján istenkáromlónak és gyűlöletre uszítónak tartott szöveget játszott le. A lefoglalt mobil eszközön talált anyagok vezettek az ítélethez, miközben a pert a bahávalpuri börtönben folytatták le szigorú biztonsági intézkedések mellett - tette hozzá Kuresi.



Az ügyész szót ejtett arról is, hogy Raza a pakisztáni síita kisebbséghez tartozik és az iszlám szunnita ágának szigorú értelmezését valló deobandi felekezet elleni gyűlöletre uszító beszédek terjesztésével is megvádolták. Ez utóbbi vádpont miatt kerülhetett az ügy a terrorizmus elleni bíróság elé annak ellenére, hogy a szóban forgó törvényszéken ritkán tárgyalnak istenkáromlással kapcsolatos ügyeket. 1990 óta több tucat támadás és lincselés történt istenkáromlás gyanúja miatt a több mint 180 millió lakosú dél-ázsiai országban. Mohammed próféta megsértése súlyos bűncselekménynek számít, amely miatt tucatnyian várnak a halálsoron az ország börtöneiben, és mindössze a gyanú is elegendő ahhoz, hogy erőszakos cselekmények történjenek.



Navaz Saríf pakisztáni miniszterelnök kormánya februárban rendeletben adott utasítást az istenkáromlónak vélt internetes tartalmak eltávolítására a közösségi hálózatokról. A rendelkezés szigorú büntetést helyezett kilátásba azokra, akik ilyen jellegű bejegyzéseket tennének közzé. Májusban pedig az iszlámábádi kormány több millió pakisztáni mobiltelefonjára küldött sms-t, amelyben arra figyelmeztették az ország lakóit, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű üzenetek terjesztésétől.