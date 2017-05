Iszlám Állam: Állítólagos orosz tiszt lefejezéséről tettek közzé videót

A felvételen egy fekete kezeslábast viselő férfi térdel a sivatagban, aki arra szólítja fel az orosz ügynököket, hogy adják fel magukat.



"Ez az idióta elhitte, hogy a hazája nem hagyja cserben, ha elfogják" - mondja egy narrátor, majd egy szakállas férfi egy késsel levágja a térdelő fogoly fejét.



Az orosz védelmi tárca és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyelőre nem kommentálta a hírt. Egyelőre nem tudni, hiteles-e a felvétel, ki látható rajta, és mikor történt a gyilkosság.



Oroszország Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogatja a közel-keleti országban pusztító polgárháborúban, aki az ellene lázadó fegyveres ellenzéki csoportokkal és az iszlamista szélsőségesekkel és terroristákkal is hadban áll. A gyilkosságról szóló, 12 perces videó olyan felvételeket is tartalmaz, melyeken állítólag orosz légicsapások által okozott pusztítás látható. Az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint a szíriai orosz műveletek 2015. szeptemberi megindítása óta mintegy 30 orosz katona halt meg Szíriában.



Az Iszlám Állam szélsőségesei előszeretettel végeznek foglyaikkal különös kegyetlenséggel, ami egyrészt elrettentésül szolgál, másrészt így hívják fel magukra a figyelmet. Akiket azzal vádolnak, hogy melegek, azokat épületek tetejéről taszítják a mélybe. Arra is volt már példa, hogy elevenen égették meg foglyaikat, s a lefejezés sem példa nélküli. 2014-ben a terrorszervezet azzal került be a hírekbe, hogy lefejezte James Foley és Steven Sotloff újságírót, majd a gyilkosságról készített propagandafelvételt közzétették az interneten. Tavalyelőtt Líbiában egyiptomi keresztényeket öltek meg így az Iszlám Állam szimpatizánsai. De több tucat más civilt is öltek meg már ezzel a módszerrel Szíriában és máshol az ellenőrzésük alatt álló területeken pusztán elrettentésül.