Isztambuli merénylet: nem a Reina klub volt az eredeti célpont

Az üzbég férfi azt vallotta, hogy a támadásra szólító parancsot az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet szíriai központjából, Rakka városából kapta. Masharipov elmondta: szilveszter estéjén először a Taksim térre ment, ahol látta, hogy a török rendőrség nagy erőkkel van jelen, és ezért nem fogja tudni végrehajtani a tervezett merényletet. A férfi kapcsolatba lépett a rakkai parancsnokkal, aki másik helyszín kiválasztására kérte. Masharipov ezután taxiba szállt és este 10 óra tájban végighajtatott a Boszporusz európai oldalán. A Reina klubbot választotta, mert - mint fogalmazott - az nem tűnt túlságosan biztosítottnak. A férfi ekkor ismét felhívta a rakkai parancsnokot, aki jóváhagyta az új helyszínt. Ezt követően taxival visszament a Zeytinburnu körzetben található lakására, ahol magához vette a gépkarabélyát és a villanógránátokat.



Masharipov mindössze néhány perc alatt 39 embert mészárolt le a szórakozóhelyen, köztük sok külföldit, és további 69 embert megsebesített.



A török metropoliszt szilveszteréjszaka városszerte 25 ezer rendőr védte, de a Reina bejáratánál csak egy rendőr állt.



Az a nyilvánosan elérhető videó, amelyet az elkövető önmagáról készített a Taksim téren, egy korábbi terepszemle eredménye. Masharipov a felvételt az Iszlám Államnak is elküldte .



Az üzbég férfi a kihallgatás során azt is elárulta, hogy Afganisztánban az al-Kaida terrorcsoporttól kapott fegyveres kiképzést, az Iszlám Államhoz később szegődött. Törökországba 2016 januárjában érkezett Iránon keresztül abból a célból, hogy idővel majd ő is csatlakozik a dzsihadistákhoz Szíriában. Masharipov feleségével és két kisgyerekével a közép-törökországi Konya városában telepedett le.



Az a külvárosi lakás, ahol Masharipovot hétfő éjszaka elfogták egy iraki férfi és három afrikai nő társaságában, az Iszlám Állam egyik "biztonságos háza" Isztambulban. A terrorszervezet ott várakoztatja a Szíriába vagy Irakba készülőket.