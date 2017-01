Isztambuli merénylet: őrizetbe vettek két külföldit a terrortámadással összefüggésben

Őrizetbe vettek két külföldit a terrortámadással összefüggésben



A török rendőrség őrizetbe vett két külföldi állampolgárt Isztambulban a szilveszter éjszakai terrortámadással összefüggésben - adta hírül kedden az NTV török tévécsatorna.



A két gyanúsítottat Isztambul legnagyobb repülőterén, az Atatürkön tartóztatták fel. Részletekkel egyelőre nem szolgált az NTV.



A merényletben 39-en vesztették életüket, elkövetőként az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett. A tömeggyilkos lövöldözőt eddig nem sikerült elfogni.



Az elkövető felesége azt állítja, a televízióból értesült a támadásról



Az újévi isztambuli merénylet elkövetőjének felesége azt állítja, a televízióból értesült a támadásról - írta a Habertürk című török napilap internetes oldalán.



A kedden őrizetbe vett nő a hatóságoknak leszögezte: még arról sem volt tudomása, hogy a férje az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet szimpatizánsa lenne.



A török médiában újabb - egymásnak helyenként ellentmondó - értesülések jelentek meg a feltételezett elkövető Törökországba érkezéséről.



Az Ihlas török hírügynökség titkosszolgálati információi alapján kedden azt közölte, hogy a merénylő november 20-án családjával együtt Kirgizisztánból érkezett Isztambulba repülőn. A szülők és a két gyerek onnan szárazföldön először Ankarába, majd november 22-én Konyába utazott tovább. A család Konyában egy ingatlanügynök segítségével talált szállást és egy stúdiólakást bérelt ki havi 1100 török líráért (91 ezer forint). A férj 3 hónapot előre kifizetett és azt mondta: azért jött a városba, hogy munkát találjon. Miután a török hírtelevíziók hétfő este bemutatták az elkövetőről készült eddigi legélesebb fényképfelvételt, a környéken lakók felismerték a támadót és értesítették a hatóságokat. A rendőrség a merénylő feleségét őrizetbe vette és Isztambulba szállította.



Az Ihlas jelentése ellentmond a Habertürk kedden korábban megjelent beszámolójának, amely szerint a család nem Kirgizisztánból, hanem közvetlenül Szíriából érkezett, ahol a férfi az IÁ tagjaként harcolt.



A Habertürk úgy tudja, hogy a merényletet végrehajtó férfi végül december 29-én érkezett Isztambulba, míg a Sabah című legfőbb kormánypárti előzőleg arról írt, hogy ez december közepén történt.



A támadó személye már ismert, a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik, de a kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra a hatóságok.



A török hírtelevíziók kedden beszámoltak egy 45 másodperces videóról, amelyet a merénylő önmagáról készített az Isztambul szívében található Taksim téren. Egyelőre nem tisztázott, hogy a felvétel a támadás előtt vagy után készült.



A szilveszter éjszaka, a Reina nevű szórakozóhelyen elkövetett lövöldözéses merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Az elkövető szökésben van, a török rendőrség nagy erőkkel keresi.



Isztambuli merénylet: családostul érkezett Törökországba az elkövető



Az újság úgy értesült, hogy a férfi, aki az Iszlám Állam (IÁ) tagjaként harcolt Szíriában, családjával először a közép-törökországi Konya városába ment. A Sabah című legfőbb kormánypárti lapnak az is tudomására jutott, hogy a terrorista 15 nappal ezelőtt érkezett Isztambulba.



A Habertürk információi alapján a támadó a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik. A merénylettel kapcsolatban a hatóságok eddig őrizetbe vették az elkövető 12 isztambuli ismerősét, valamint a feleségét, akit Konyában állítottak elő.



A Habertürk arról is beszámolt, hogy a tettes szalaggal kötötte össze a gépkarabélyába illesztendő tölténytárakat, hogy a cseréknél kevesebb időt veszítsen. A lövedékek belsejében olyan acélmagok voltak, amelyeket általában páncélfelületek ellen használnak - írta az újság. Egy szemtanú szerint háromszor is azt kiáltotta, hogy Allahu akbar! (Allah a leghatalmasabb!).



A lap szerint Törökország mozgatható tömbökből álló betonfalat épít a szíriai határ teljes, 911 kilométer hosszú szakaszán, amelyből már csak 28 kilométer hiányzik.



A Sabah cikke szerint a merénylő három darabot is felrobbantott abból a Flashbang nevű amerikai villanógránátból, amelyet az Egyesült Államok különleges erői is alkalmaznak. A Flashbang háborúban az ellenség látó- és hallóképességének ideiglenes korlátozására szolgál, emberi élet kioltására nem alkalmas.



Hétfő éjszaka és kedd hajnalban a török rendőrség helikopteres és páncélautós támogatással mintegy tucat helyszínen tartott rajtaütést az Isztambul európai oldalán fekvő Zeytinburnu és Basaksehir városrészekben, de a tettes nem került kézre, továbbra is szökésben van.



