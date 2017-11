Itt a Weinstein-ügy legújabb fejezete

Szexkereskedelemmel vádolta meg Harvey Weinsteint egy színésznő, aki azt állítja, hogy a hollywoodi sztárproducer pár éve Európába utazott és a szállodaszobájába csalogatta őt, ahol szexuálisan zaklatta.



A manhattani szövetségi bírósághoz benyújtott keresetében Kadian Noble azt állítja, hogy Weinstein 2014-ben Londonba utazott, ahol azt mondta neki, hogy van a fejében számára egy filmszerep, amely "jó lesz neki".



Még abban az évben a producer ismét megkörnyékezte a színésznőt a cannes-i Majestic Hotelben és meghívta őt a szobájába, hogy megnézze a nő demóját.



A kereset szerint Weinstein "tisztában volt vele, hogy egy szerep vagy a karrierje támogatásának ígéretével a hotelszobájába tudja csalogatni Kadiant, és tudta, hogy ha már ott lesznek, akkor olyan helyzetben lesz, hogy ki tudja kényszeríteni a szexuális együttlétet".



A 31 éves Kadian állítása szerint Weinstein egyszer csak egy telefont nyomott kezébe, és a vonal túlsó végén a Weinstein cég egyik producere azt mondta, hogy jó kislánynak "kell lennie", és megtennie mindent, amit a producer szeretne, mert ha így tesz, akkor "a továbbiakban is dolgoznak majd vele".



Ezt követően Weinstein állítólag molesztálta őt és arra kényszerítette, hogy menjen vele a fürdőszobába és nézze, ahogy önkielégítést végez.



A szexkereskedelemre való hivatkozás oka, hogy az tíz évet biztosít a kereset benyújtására olyasvalaki ellen, aki kényszerítésen alapuló szexuális bűncselekmény végrehajtása céljából utazott el valahova. Kadian meg nem határozott összegű kártérítést követel.



Weinstein egyik szóvivője hétfőn azt mondta, hogy a producer "tagadja a nem közös beleegyezésen alapuló szexuális együttléttel kapcsolatos vádakat", és ismét hangsúlyozta, hogy Weinstein "soha semmilyen formában nem alkalmazott megtorlást azokkal a nőkkel szemben, aki visszautasították a közeledését".



A New York-i rendőrség egy 2010-ben állítólag elkövetett szexuális erőszak vádja miatt nyomoz Weinstein ellen, ennek nyomán akár büntetőeljárás is indulhat.



Hétfőn az Amerikai Rendezők Céhe (DGA) is bejelentette, hogy kizárja soraiból Weinsteint, akinek már a nevét is eltávolították a szervezet honlapjáról. A DGA még októberben indította el a kizárási eljárást. Weinsteint már az Oscar-díjakat odaítélő amerikai filmakadémia, a brit filmakadémia és az amerikai producerek céhe (PGA) is kizárta soraiból.