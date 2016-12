Ivóvíz nélkül maradt Damaszkusz

Ivóvízforrások nélkül van már három napja a szíriai főváros, Damaszkusz és környéke, a kormány szerint terroristák szennyezték be a várost ellátó vízforrásokat - jelentette vasárnap a Hszinhua kínai hírügynökség.



A damaszkuszi vízellátásért felelős hatóságok közleménye szerint "terroristatámadások érték a Damaszkuszt és környékét ellátó összes ivóvízforrást". Hozzátették: jelenleg víztározókból próbálják kielégíteni az ötmilliós város szükségletének egy részét.



A damaszkuszi rezsim nem tesz különbséget a fegyveres felkelők között - legyenek "mérsékeltek" vagy sem -, álláspontja szerint mindenki terrorista, aki fegyveres harcot folytat a kormány ellen.



A Sám FM szíriai rádió arról tájékoztatott, hogy a hatóságok vészhelyzeti intézkedéseket hoztak, amelyeknek keretében minden lakost fejenként napi 30-35 liter vízzel próbálnak ellátni.



Szíriai hírforrások már szombaton arról számoltak be, hogy felkelők a Damaszkusztól északnyugatra fekvő Barada-völgyben dízelt öntöttek a fővárost ellátó, Éjn al-Fájáh területről eredő forrásba. A völgy térségét felkelő szervezetek ellenőrzik, heves harcok folynak köztük és a kormányerők között. Megfigyelők szerint a lázadók a vízellátás akadályozásával próbálnak nyomást gyakorolni a rezsimre, hogy szüntesse be támadásait.



Damaszkusz óvárosának egy lakosa is megerősítette az AFP hírügynökség tudósítójának azt, hogy három napja nincs ivóvíz a városban. A háziasszony azt mondta, hogy áram nélkül tudnak élni, víz nélkül azonban nem.



A SANA hírügynökség korábban azt közölte, hogy lázadók felrobbantották a völgyből a fővárosba ivóvizet szállító csővezetéket. Egy vízügyi tisztviselő azonban azt mondta, hogy a vezetéket pénteken megjavították.



Helyszíni beszámolók szerint a kormány intézkedéseinek részeként Damaszkusz utcáit ivóvizes palackokat szállító teherautók járják, hogy a hivatalos árakon árusított vizet vegyék a lakosok, és így megakadályozzák a visszaéléseket.



Damaszkuszban és elővárosaiban mintegy ötmillió ember él.