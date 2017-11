Izrael jelentős bírsággal sújtott palesztinokat egy gyilkos terrormerényletért

2001. augusztus 25-én hat palesztin járművével egy személyautó mellé hajtott, majd tüzet nyitottak egy szabadságról hazatérő izraeli család tagjaira a Jeruzsálemet Modiin várossal az 1967-ben elfoglalt területeken keresztül összekötő autópályán.



A merényletben meghalt egy házaspár és a nő bátyja. A család két kislánya azért maradt életben, mert édesanyjuk a testével védte őket a golyózáporban. Az azóta eltelt tizenhat évben nagynénjük nevelte fel őket.



A rokonok 2008-ban nyújtottak be a bírósághoz 559 millió sékeles kártérítési igényt a Palesztin Hatóság, a Palesztin Felszabadítási Szervezet és a börtönbe került hat merénylő ellen.



A bírók már 2014-ben kimondták, hogy a Palesztin Hatóság is anyagi felelősséggel tartozik a történtekért, mert bátorított merényletek elkövetésére, a biztonsági erők fegyvereiből jutott a támadások végrehajtóinak, és anyagilag is támogatta őket.



A jóvátétel megállapításakor minden áldozat haláláért tízmillió sékelt, az árváknak fejenként hatmillió sékelt, és az elhunytak szüleinek egyenként ötmillió sékelt állapítottak meg, ami összesen hatvankét millió sékelt jelent.



Ennek negyven százalékát a Palesztin Hatóság, hatvan százalékát pedig a hat merénylő köteles megfizetni, és rájuk hárulnak a perköltségek is. Egyelőre nem világos, hogy Izrael miként tudja majd a gyakorlatban behajtani a bíróság megállapította összeg