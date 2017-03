Izrael korlátozni fogja a telepesek építkezéseit

Jó szándékának jeleként a biztonsági kabinet csütörtök éjjel - néhány órával azután, hogy jóváhagyta egy ciszjordániai zsidó telep létrehozását több mint húsz év óta először a nemrégiben felszámolt, illegálisan épült ciszjordániai telep, Amóna kitelepítettjeinek számára - elfogadta a telepes építkezések korlátozását is.



A döntés szerint ezentúl csak a már létező telepek beépített területének határain belül, vagy annak közvetlen közelében szabad új épületeket felhúzni, s ha ez jogi, biztonsági vagy topográfiai okból nem lehetséges, csakis akkor építkezhetnek a határokon túl, de akkor is a lehető legközelebbi földeken.



Egyelőre nem világos, hogy általános szándéknyilatkozat született, vagy tényleges korlátozó szabályok is követik a döntést. A kérdésben nem volt szavazás, de a miniszterek közül senki sem tiltakozott.



A kabinet ülésén részt vevő egyik miniszter - neve elhallgatását kérve - a Háárecnek elmondta: Benjámin Netanjahu miniszterelnök a tanácskozáson kifejtette, hogy a telepes építkezések ügyében mindeddig sikertelenek a megbeszélések az Egyesült Államokkal, az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. A kormányfő mégis úgy határozott, hogy megpróbál megfelelni Donald Trump amerikai elnök kérésének, és ezért egyoldalúan mérsékli a Ciszjordániában folyó építkezéseket. "Az amerikaiak azt mondták, semmiképpen sem értenek egyet az építkezésekkel a telepeken, de együtt tudnak élni velük, és nem lesz nemzetközi válság minden egyes felhúzott épület nyomán"- mondta a Háárecnek egy résztvevő.



"Ez nagyon barátságos amerikai kormányzat, és figyelembe kell vennünk az elnök kéréseit"- mondta Netanjahu minisztereinek. "Nem korlátozzák a felépíthető lakások számát, és nem tesznek különbséget a nagy telepesövezetek és az elszigetelt telepek között. Lehet majd építeni, de csak fokozatosan és mértékkel, újabb és újabb dombok elfoglalása nélkül" - összegezte egy miniszter az elhangzottakat.



Januárban washingtoni közös sajtótájékoztatójukon Donald Trump a ciszjordániai telepes építkezések visszafogását kérte Netanjahutól. Azóta több tárgyalási fordulón próbált Izrael és az Egyesült Államok megállapodásra jutni a mérséklés mikéntjéről. Előbb Trump közel-keleti különmegbízottja, Jason Greenblatt folytatott megbeszéléseket Jeruzsálemben, majd Ron Dermer, Izrael washingtoni nagykövete vezetett egy tárgyalódelegációt az Egyesült Államokban, de a megbeszélések nem vezettek eredményre.



Washington számára azért fontos a Ciszjordániában folytatott izraeli telepes építkezések leállítása, mert Ciszjordániában és a Gázai övezetben tervezik az új palesztin állam létrehozását, és a földek izraeli kézbe kerülése megkérdőjelezi egy életképes, területi folytonossággal bíró ország létrehozásának lehetőségét.