Izrael légicsapásokat hajtott végre Szíriában egy iráni drónbevetés után

Fel nem robbant rakétát néz egy libanoni paraszt, amely egy kertbe csapódott be a délnyugat-libanoni Haszbani faluban február 10-én. A rakétát a szíriai l égvédelem lőtte ki a szíriai célpontokat támadó izraeli harci gépekre. Fotók: MTI

Izrael tizenkét légicsapást mért szombaton Szíriában szíriai és iráni katonai célpontokra, miután egy iráni drón behatolt az ország területére; a légi hadjárat idején a szíriai légvédelem lelőtt egy izraeli harci gépet. A szíriai háború kezdete, 2011 óta ez volt a legsúlyosabb izraeli légi hadjárat a szomszédos országban, és egyben a legkeményebb szembenállás Izrael és Irán között, amely Damaszkuszt támogatva megvetette lábát, és egyre növeli befolyását a polgárháború sújtotta országban.Szombat hajnalban egy izraeli Apache helikopter követett, majd már szíriai területen lelőtt egy iráni drónt, amely előtte behatolt az ország légterébe. Röviddel a drón lelövése után Izrael tizenkét légicsapást hajtott végre Szíriában szíriai és iráni katonai célpontok ellen. Arab hírforrások szerint az izraeli légierő bevetéseit libanoni légtérből hajtotta végre.

Először azt az iráni katonai bázist támadta szíriai területen, ahonnan a valószínűleg kémfeladatokat ellátó pilóta nélküli repülőt útnak indították. Később egyebek között Damaszkusz környékén hajtottak végre légicsapásokat. Az izraeli légi hadjárat idején a szíriai légvédelem lelőtt egy izraeli F-16-os harci repülőgépet, amely izraeli területen zuhant le. A pilóták katapultáltak, és biztonságban vannak. Az izraeli média értesülései szerint a két pilótát a haifai Rambam kórházba szállították, egyikük súlyos, a másik könnyebb sérülést szenvedett.Egy névtelenül nyilatkozó izraeli tisztségviselő szombat este megerősítette, hogy szíriai légvédelmi rakéta találta el az F-16-ost. Az izraeli hadsereg általában nem ad hivatalos tájékoztatást a légierő szíriai bevetéseiről, és név nélkül nyilatkozó tisztségviselők útján juttatja el az információkat a sajtóhoz. Izrael északkeleti részében előbb hajnalban, majd délelőtt is megszólaltak a légvédelmi szirénák. A haifai városháza bejelentette, hogy előkészítik és szükség esetén megnyitják az óvóhelyeket.A Golán-fennsíkon élőket felszólították, hogy húzódjanak fedezékbe, majd miután a veszély elmúlt, feloldották a figyelmeztetést. Ezután az élet visszatért a rendes kerékvágásba: a tévében mutatták, amint a Hermon-hegységnél, az izraeli síparadicsom bejáratánál több százan állnak sorba, hogy az ország hóval borított egyetlen hegyén töltsék a szombati pihenőnapot.A légi incidensek miatt azonban az izraeli vezetés szombaton válságtanácskozást tartott a hadsereg főhadiszállásán. A hadsereg az Izrael területe elleni komoly iráni támadásnak nevezte a drón bevetését, és figyelmeztetett, hogy "a szíriaiak és az irániak a tűzzel játszanak". Ronen Manelisz tábornok úgy fogalmazott: Irán olyan "kalandba" rángatja a térséget, amelyről nem tudja, hogyan fog végződni. Hoszein Szalami, az Iráni Forradalmi Gárda megbízott parancsnoka nem ismerte el azt, hogy Izrael lelőtt egy iráni drónt, de a teheráni külügyminisztérium képmutatással vádolta Izraelt, és azt hangoztatta, hogy Szíriának joga van az önvédelemhez.

A szíriai kormányerők és az őket segítő orosz és iráni erők, valamint a Hezbollah tagadta, hogy megsértették az izraeli légteret. Az orosz külügyminisztérium önmérsékletre szólította fel az érintetteket. A Hezbollah szerint "új stratégiai fázist" kezdetét jelenti az, hogy a szíriai hadsereg lelőtte az izraeli harci repülőgépet. A libanoni radikális síita szervezet szerint az eset után a zsidó állam légiereje nem tudja majd úgy használni Szíria légterét, mint eddig. A fejlemények azt mutatják, hogy a régi egyensúlyok végérvényesen megbillentek - közölte az Irán támogatását élvező Hezbollah, amely csapatokkal segíti Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjének erőit a szíriai polgárháborúban. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) pedig úgy fogalmazott az al-Majadín libanoni televíziós csatorna által ismertetett közleményében, hogy Damaszkusz az izraeli repülőgép lelövésével azt akarta üzenni: megváltozott az erőegyensúly a Közel-Keleten. A PFSZ szerint a szíriai válasz az agresszív támadásra megkérdőjelezte Izrael katonai fölényét. Hozzátette: Damaszkusz törvényes joga, hogy megvédje az ország szuverenitását a folytonos izraeli csapásokkal szemben.Az elmúlt években Izrael számos alkalommal támadt szíriai célpontokat, általában a Hezbollahnak szánt iráni katonai szállítmányokra, fegyverraktárakra és konvojokra mért csapásokat. Az elmúlt hetekben megnőtt a feszültség Izrael északi határvidékén, miután Jeruzsálem arra figyelmeztette az ott élőket, hogy Irán megpróbál precíziós rakétákat telepíteni Libanonba.Az izraeli hadsereg lelőtt szombat hajnalban egy iráni drónt, amely behatolt az ország területére, majd iráni célpontokat támadott Szíriában. A szíriai légvédelem viszont lelőtt egy izraeli F-16-os harci repülőgépet, amely izraeli területen zuhant le. A pilóták katapultáltak, és biztonságban vannak - jelentette a helyi média szombat reggel.Egy izraeli Apache helikopter követett és már szíriai területen lelőtt egy iráni drónt, amely előtte az ország légterébe hatolt. Működésbe léptek a légvédelmi szirénák az északi országrészben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Ezután Izrael válaszul Szíriában létesített iráni célpontokat támadott, a szíriai légvédelem viszont eltalált egy izraeli F-16-ost. A pilóták sértetlenül földet értek.

