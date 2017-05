Izrael visszautasította Erdogan vádjait a palesztinokkal szembeni bánásmódról

"Ne prédikáljon erkölcsről a térség egyetlen demokratikus országának az, aki rendszeresen megsérti országában az emberi jogokat" - áll a külügyminisztériumban megfogalmazott válaszban."Izrael teljes vallásszabadságot biztosít a zsidóknak, a muzulmánoknak és a keresztényeknek, és ezt teszi a továbbiakban is az alaptalan rágalmak ellenére" - teszi hozzá a török elnök vádjait elutasító jeruzsálemi közlemény.A diplomáciai iratokban ritkán használt kemény mondatok azután születtek, hogy hétfőn egy Jeruzsálemmel kapcsolatos isztambuli rendezvényen a török elnök az apartheidhez hasonlította Izraelnek a palesztinokkal szemben alkalmazott politikáját, és felszólította a muzulmánokat, hogy tömegesen látogassák meg a jeruzsálemi al-Aksza mecsetet. Erdogan embertelenséggel és kegyetlenséggel vádolta Izraelt, a "palesztinok mészárlásával", és azt is kijelentette, hogy "Jeruzsálem megszállásának minden egyes napja sértés számunkra".A török államfő az izraeli parlament, a kneszet egyik törvénytervezetét is bírálta, amely korlátozni kívánja Izraelben az imára hívó müezzinek hangerejét az éjszakai órákban.Erdogan hétfő este hivatalában fogadta Rámi Hamdalláhot, a Palesztin Hatóság miniszterelnökét, és május közepén látogatást tesz Washingtonban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyal.Törökország és Izrael tavaly, hat év viszálykodás után jelölt ki ismét kölcsönösen nagyköveteket. Erdogan 2014-ben még miniszterelnökként "hitlerinek" is minősítette Izraelnek a palesztinok lakta gázai övezeti hadműveletét.