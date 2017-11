Járóka Líviát, a roma származású képviselőt választotta meg új alelnökének az EP

Az Európai Parlament 751 képviselőt számlál, akiket az Európai Unió 28 tagállamában választanak meg. Az Európai Parlament elnöksége az uniós parlament elnökéből, 14 alelnökéből és öt, a parlament által két és fél évre választott, tisztségében megújítható kvesztorból áll. Utóbbiak a képviselőket közvetlenül érintő hivatali, pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak, és részt vesznek az EP elnökségének ülésein is.



Az elnökség az uniós parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az Európai Parlament előzetes költségvetésének felállítása és mindennemű hivatali, személyzeti és szervezeti kérdés rendezése.

Járóka Líviát a Fideszt is tagpártjai között tudó Európai Néppárt (EPP) jelölte az EP egyik megüresedett alelnöki posztjára, a magyar képviselőcsoport ajánlására.Járóka Lívia Pelczné Gáll Ildikó szeptember elején megüresedett EP-képviselői helyét vette át, mostantól pedig betölti az Európai Számvevőszék tagjává kinevezett Pelczné távozásával szabaddá vált alelnöki tisztséget is.Az EPP magyar képviselőjét 290 szavazattal választották alelnöknek.Az Európai Parlament Járóka Lívia mellett az olasz Fabio Castaldót, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) nevű euroszkeptikus képviselőcsoport EP-képviselőjét is alelnökké választotta. Castaldo a közelmúltban leköszönt Alexander Lambsdorff képviselő helyét vette át.A szavazást követően Járóka elmondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviselőtársaim bizalmat szavaztak nekem. Minden erőmmel azon leszek, hogy az alelnöki tisztségnek köszönhetően a hátrányos helyzetű gyermekek, nők, szegények és kisebbségek jogai megerősödjenek, illetve társadalmi és gazdasági integrációjuk felgyorsuljon".Járóka szeptemberben kezdte meg munkáját az EP állampolgári jogi (LIBE), gazdasági (ECON) és nőjogi (FEMM) szakbizottságaiban, ahol 2004 és 2014 közötti európai parlamenti munkásságához hasonlóan továbbra is elsősorban a romák társadalmi felzárkóztatásán dolgozik majd. Céljait kibővíti az egészség- és környezettudatos nevelés és korai fejlesztés elősegítésével, tekintettel arra a 120 millió nélkülözőre, akik az Unió elszegényedett régióiban élnek. Járóka kinevezése korábbi erőfeszítéseinek elismerése, valamint a Fidesz Európai Parlamenten belüli pozíciójának újbóli megerősítése.Járóka Indrek Tarand, zöld észt képviselő ellenében szerezte meg az EP-képviselők támogatásának többségét, így a Fidesz megőrizte EP-alelnöki helyét.Járóka Lívia jelölését hétfő esti frakcióülésén erősítette meg az Európai Néppárt Képviselőcsoportja. Az alelnöki pozíció megüresedésének oka az volt, hogy Pelczné Dr. Gáll Ildikó szeptemberben az Európai Számvevőszék tagja lett, s ekkor lemondott minden egyéb pozíciójáról. Járóka Pelczné EP-képviselői helyét tölti be, valamint a Fidesz delegáció őt jelölte az alelnöki posztra is.