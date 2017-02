Jemeni polgárháború - Nők és gyerekek haltak meg gyászolókat ért légicsapásban

További tíz ember megsebesült, ők is mindnyájan nők. Egy szanaai kórházba szállították őket.



A támadást a fővárostól, Szanaától mintegy 40 kilométerre északra fekvő Harra településen hajtották végre. A húszi lázadók által működtetett Saba.net hírügynökség jelentésében megnevezett egy Mohammed an-Naki nevű férfit, akinek a házát érte a támadás a gyászszertartás idején.



A kormányellenes húszik a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi katonai koalíciót tették felelőssé a támadásért. A koalíció egyelőre nem reagált.



Jemenben két és fél éve, 2014 augusztusa óta tart a polgárháború az Irán támogatását élvező síita húszik és a Szaúd-Arábia vezette - szunnita arab - koalíció által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz, Abed Rabbó Manszúr Hádihoz hű erők között. Eddig sorra kudarcba fulladtak az ENSZ közvetítésével zajló béketárgyalások.



Egy jemeni jogvédő szervezet összesítése szerint mintegy 10 ezer polgári lakos halt meg a harcok miatt, a civil sebesültek száma pedig meghaladja a 18 ezret.



A háború humanitárius válsághoz is vezetett az amúgy is nagyon szegény arab-félszigeti országban. Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) minapi beszámolója szerint tavaly körülbelül 63 ezer jemeni gyerek halt éhen. A világszervezet jelentéséből az is kiderült, hogy a csaknem 19 milliós jemeni lakosság több mint kétharmadának van szüksége segítségnyújtásra és védelemre.