Jeruzsálem státusza: a magyar vezető rabbi támogatná, Putyinék ellenzik, hogy főváros legyen

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija szerint a magyar kormánynak érdemes megfontolnia, hogy támogassa Donald Trump döntését, és ismerje el Jeruzsálemet mint Izrael állam fővárosát, elsőként az Európai Unió tagállamai közül - közölte a szervezet kommunikációs szolgálata csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint Köves Slomó levélben fordult Orbán Viktorhoz; kifejti: "Magyarország számára is komoly lehetőséget jelentene az Amerikai Egyesült Államok döntésének támogatása". Azt írta: "Izrael a zsidó nép őshazája, a zsidó-keresztény értékvilág bölcsője, Jeruzsálem pedig 3700 éve ennek a kultúrának a szimbóluma. A 2000 éven át tartó száműzetés során a zsidó szívekben mindvégig, majd közel 70 éve már a mindennapi valóságban is Izrael állam fővárosa Jeruzsálem. Ennek ellenére a világ csaknem 70 éve ragaszkodik mást mondani, mint a valóság".



Donald Trump "ennek a kognitív disszonanciának vetett véget tegnap", és az "amerikai elnök kiállását követően az EMIH meggyőződése szerint csak idő kérdése, hogy a valósághoz igazodjon a politika és a diplomácia" - tette hozzá.



Köves Slomó Orbán Viktornak írt levelében úgy fogalmazott: "Meggyőződésem szerint történelmi lehetőség ez Magyarország számára is. Lehetőség szimbolikus lépések és nagyon is kézzel fogható szövetségek megkötésére és megerősítésére."



Az Egyesült Államok által megtett lépéshez első európai uniós országként csatlakozva Magyarország a fenti értékek őszinte megvallását tudná ismételten deklarálni, és ezzel - nem először - "élére állni térségünkben egy fontos, világpolitikai léptékű pozitív folyamatnak, melynek végén Jeruzsálem valóban a béke városává válhat egyszer" - írta az EMIH vezető rabbija.



Putyin és Erdogan aggódik



Mély aggodalmát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török államfő az amerikai elnök előző napi bejelentése miatt - közölte csütörtökön az orosz elnöki hivatal.



"Mindkét fél mély aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok azon döntésével kapcsolatban, hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és oda költözteti az amerikai nagykövetséget. Az ilyen lépések megakadályozhatják közel-keleti békefolyamat kilátásait" - olvasható a Kreml által kiadott közleményben. "A két elnök megállapította, hogy megengedhetetlen a térségbeli feszültség fokozódása. A nemzetközi közösség erőfeszítéseinek a probléma kompromisszumos megoldását célzó palesztin-izraeli párbeszéd újraindításának elősegítésére kell irányulnia."



Erdogan tájékoztatta Putyint, hogy december 13-án tartják Isztambulban az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) rendkívüli csúcstalálkozóját, amelyen Jeruzsálem kérdését vitatják meg.



"A két elnök megerősítette Oroszország és Törökország elkötelezettségét az iránt, hogy igazságos és életképes megoldást találjanak a közel-keleti válságra, mindenekelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai, valamint a palesztin népnek a saját állama létrehozásához való joga alapján" - közölte a Kreml sajtószolgálata.



Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és Tel-Avivból oda költözteti az amerikai nagykövetséget. A döntés világszerte heves bírálatokat váltott ki, egyedül Izrael üdvözölte ezt.