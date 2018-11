Jobb emberré tett a gyerekgyilkosság - állítja Anglia legfiatalabb bűnözője

kép: Liverpool Police

kép: Jon Venables / Liverpool Police

A bevásárlóközpont biztonsági kamerája rögzítette, ahogy Robert Thompson sétál elől a kijárat felé, majd közvetlen mögötte Jon Venables követi kézen fogva a kis James Bulgert. Kép: YouTube





Mint mondja, akkoriban szörnyűek voltak családi körülményei, így ideje nagy részét inkább az utcán töltötte, és rossz baráti társaságot talált magának. Olyan utcakölyökkel töltötte napjait, akik már akkor sem riadtak vissza a komoly bűncselekményektől, ezért mindig bajba keveredtek.



– Az életem teljesen félresiklott és az utcán sokkal jobb helyem volt akkor, mint otthon. Tudom jól, hogy a gyerekgyilkosság jobb emberré tett, jobb életem lett és jobb tanulmányi eredményeket értem el, mintha nem vettem volna részt ebben a szőrnyű kegyetlenségben – mondta Thompson.



Még most is retteg attól, hogy egyszer rátalálnak és bosszút állnak rajta a gyilkosságért, hiszen akkor szinte az egész ország a halálukat kívánta, és ez a düh a mai napig nem csillapodott. Thompsonról szabadlábra helyezése óta nagyon keveset tudni, igyekszik elkerülni a nyilvánosságot.

Robert Thompson volt az a másik kiskorú, aki részt vett Anglia történelmének legmegrázóbb gyerekgyilkosságában: a mindössze két éves James Bulgert brutális kivégzésében. - írja a BorsOnline a Mirror cikke alapján.A két fiú 1993. február 12-én egy liverpooli bevásárlóközpontból csalta el édesanyja mellől a gyermeket, megerőszakolták, majd hidegvérrel agyonverték téglákkal, és a sínek közt hagyták a pici élettelen testét. Az életfogytiglanra elítélt – akkor tíz éves – fiúkat nyolc évig börtönben tartották, ám 2001-ben új személyazonosságot és lakhelyet kapva szabadon engedték őket. Ők ketten az Egyesült Királyság legfiatalabb gyilkosai.Míg Venablesről azóta is rendszeresen hallani – jelenleg is börtönben ül, most éppen gyermekpornó miatt, de egy hónap múlva szabadulhat – addig Thompson állítása szerint megpróbált jó útra térni. Úgy érzi, hogy a börtönben töltött nyolc év jobb emberré tette őt, és az iskolát is elvégezte.– Mélyen szégyellem magam azért, hogy részt vettem ebben az iszonyatos gyilkosságban – mondta a Thompson. A meggyilkolt gyermek apja szerint azonban ezek csupán üres szavak.Thompson részletesen beszámolt a huszonöt évvel ezelőtti gyilkosság előzményeiről. Állítása szerint csak azután vette észre, hogy a kisfiú Venables mellett sétál, miután elhagyták a Strand nevű bootle-i bevásárlóközpontot.– Jon Venables és én egy szót sem váltottunk egymással a támadás előtt és közben, sem miután otthagytuk a kisfiú holttestét a sínek között, és azt követően sem említettük a dolgot – árulta el a most 36 éves férfi.A mai napig tagadja, hogy akár csak egy ujjal is bántotta Bulgert, ezt azzal támasztja alá, hogy rettegett a következményektől. Abban viszont mélyen bűnösnek érzi magát, hogy nem akadályozta meg és nem állította le Venablest, miközben az kövekkel agyonverte a kisfiút. Azt, hogy bármelyikük megerőszakolta volna a kétévest, Thompson szintén tagadta. Az interneten is közzétett hanganyagból, mely a kihallgatásukon készült, azonban kiderül, hogy mind a két fiú megpróbálta a másikra kenni a gyilkosságot.