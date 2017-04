Jogvédők bírálják a törökországi rendkívüli állapot meghosszabbítását

A hosszabbítás "további veszélynek teszi ki az emberi jogokat és jogállamiságot, amelyek már így is komoly károkat szenvedtek a Törökországban bevezetett rendkívüli állapot alatt" - olvasható a jogvédők közleményében. Hozzáfűzték: A török kormánynak és Recep Tayyip Erdogan elnöknek meg kellene állítaniuk "a politikai üldöztetés hullámát", amelyet az államfői jogkörök kiszélesítéséről tartott vasárnapi referendumot megelőzően váltottak ki.



A HRW egyben nyomatékosan óvott a halálbüntetés törökországi visszaállításától. "Minden, a halálbüntetés visszaállítása felé tett lépés Törökország számára egy további katasztrofális elmozdulásnak számít az emberi jogi normáktól" - figyelmeztetett a jogvédő szervezet. Erdogan a kampányidőszakban szinte naponta megismételte ígéretét, hogy népszavazásra bocsátja a 2004-ben eltörölt halálbüntetés visszaállítását.



A tavalyi puccskísérlet után öt nappal, július 20-án bevezetett rendkívüli állapot - amelyet azóta két alkalommal, októberben és idén januárban is meghosszabbítottak - lehetőséget adott Erdogan elnöknek arra, hogy rendeletekkel kormányozzon, a kormánynak pedig arra, hogy több mint 47 ezer embert tartóztasson le, köztük újságírókat és akadémikusokat, továbbá elbocsásson az állami intézményekből sok tízezer alkalmazottat, köztük pedagógusokat, bírákat és rendőröket, azzal gyanúsítva őket, hogy kapcsolatban álltak a letartóztatott puccsistákkal. Az ankarai kabinetnek a keddre virradóra hozott döntése értelmében a szerdán lejáró rendkívüli állapotot július 19-ig hosszabbítanák meg. Az intézkedést még a török parlamentnek is jóvá kell hagynia, ugyanakkor a jóváhagyás szinte biztosra vehető, tekintettel a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) törvényhozási többségére.